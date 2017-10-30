Tacizle suçlanmasının ardından eşcinsel olduğunu açıklayan Kevin Spacey'e tepki

Çeviri - Gonca Tokyol

ABD’li ünlü oyuncu Kevin Spacey’nin, kendisinden 12 yaş küçük meslektaşı Anthony Rapp tarafından tacizle suçlanmasının ardından eşcinsel olduğunu açıklaması, sosyal medyada tepki çekti. Aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok Twitter kullanıcısı, reşit olmayan birine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Spacey’nin eşcinselliğinin arkasına saklanmaya çalıştığını iddia etti.

Rapp: Sarhoştu, üzerime yattı, beni baştan çıkarmaya çalışıyordu

Star Trek: Discovery (Uzay Yolu: Keşif) dizisiyle tanınan ve uzun yıllar müzikallerde de rol alan 46 yaşındaki Rapp, Buzzfeed’e verdiği bir röportajda, geçen yıl Tony Ödülleri’nin de sunuculuğunu yapan, Netflix’in House of Cards isimli çok izlenen yapımının başrol oyuncusu, Oscar ödüllü oyuncu Spacey’nin 32 yıl önce evindeki bir parti sonrasında kendisiyle birlikte olmaya çalıştığını söylemişti.

Spacey’nin kendisini ve o dönem 17 yaşında olan bir arkadaşını New York’taki bir gece kulübüne davet ettiğini, ardından da evindeki bir partiye katıldıklarını belirten Rapp, sarhoş olduğunu kaydettiği oyuncunun daha sonra üzerine yattığını aktarmıştı. Kısa bir şaşkınlığın ardından “Beni baştan çıkarmaya çalışıyordu” dediği Spacey’i iterek kendisini banyoya kapattığını ifade eden Rapp, sonrasında da evden ayrıldığını belirtmişti.

Spacey: Yaşananları hatırlamıyorum, üzgünüm, eşcinselim

Rapp’in iddialarının ardından Twitter’dan bir açıklama yapan Spacey ise “yaşananları hatırlamadığını” savundu. “Dürüstçe söylemem gerekirse, 30 yıldan uzun süre önce olan bu olayı hatırlamıyorum. Ancak eğer dediği gibi davrandıysam, tamamen uygunsuz bir sarhoş davranışı olan bu olay için özür dilerim” diyen Spacey, aynı zamanda Rapp’in bunca yıldır içinde tuttuğu duygular için de üzgün olduğunu söyledi.

Yaşananların kendisini hayatındaki başka şeyleri dile getirmek için cesaretlendirdiğini kaydeden Spacey, yıllar içinde hem kadınlarla hem de erkeklerle ilişkisi olduğunu ‘itiraf etti’. 58 yaşındaki oyuncu, “Hayatım boyunca erkekleri sevdim ve onlarla romantik ilişkiler içerisinde oldum ve şimdi eşcinsel bir erkek olarak yaşamayı seçiyorum” dedi.

“House of Cars’tan çok şey öğrenmiş”

Hollywood ve Broadway’de uzun yıllardır dile getirilen Spacey’nin eşcinsel olduğu iddiası oyuncunun duyurusunun ardından kesinlik kazanırken, açıklamanın zamanına dikkat çeken birçok isim Twitter üzerinden Spacey’e tepki gösterdi.

Ünlü oyuncunun, başrolünde yer aldığı ve ABD’nin üst kademe yönetimindeki politik komplolara odaklanan House of Cards dizisinden “çok şey öğrendiğini” savunan kullanıcılar, Spacey’nin ilgiyi taciz iddialarından uzaklaştırmak için cinsel yönelimini öne çıkardığını kaydetti.

“Mide bulandırıcı, sorumsuz ve tehlikeli”

Spacey’nin açıklamasını “mide bulandırıcı, sorumsuz ve tehlikeli” olarak nitelendiren oyuncu ve komedyen Billy Eichner, “Kevin Spacey daha önce olmayan bir şey icat etti: Eşcinsel olduğunu açıklamak için kötü bir zaman” diye konuştu.

LGBTİ alanında çalışmalar yapan ABD’li gazeteci ve yazar Dan Savage da, “Kevin Spacey’nin açıklamasına hayır. Hayır. 14 yaşındaki bir çocuğa saldırıyı açıklamaya yetecek kadar sarhoşluk ya da eşcinselliğini saklamışlık yok” ifadelerini kullandı.

“Hepimizi böyle bir şeye maruz bırakmaya nasıl cüret edersin”

Vanity Fair’in film eleştirmeni Richard Lawson ise Spacey’nin açıklamalarının LGBTİ camiasına yönelik mesnetsiz iddialar için temel oluşturacağına dikkat çekti. “Eşcinsel bir erkek olarak açılmak, 14 yaşındaki birini avlamaya çalışan biri olduğunu söylemekle aynı şey değil” diyen Lawson, bu durumun LGBTİ camiasını milyonlarca eski eleştiriye ve komplo teorisine yeniden maruz bıraktığını ifade etti.

Spacey’nin açıklamasının tüm eşcinsellerin pedofili olduğu iddiasına maruz bıraktığını savunan Lawson, “Hepimizi böyle bir şeye maruz bırakmaya nasıl cüret edersin” dedi.

“Eşcinsel olmanın reşit olmayanların peşinden gitmekle bir ilgisi yok”

Spacey’nin açıklamasını defalarca okuduğunu ve her seferinde daha da sinirlendiğini belirten ABD’li gazeteci Mark Harris, “Cinsel yönelimini açıklamak eşcinsel olmanın güzel bir parçasıdır. Onu bu kepazeliğe eklemek ise çok yanlış” ifadelerini kullandı.

LGBTİ başlıklarına odaklanan komedyen Cameron Esposito da, “Eşcinsel olmanın reşit olmayanların peşinden gitmekle bir ilgisi olmadığı konusunda çok açık olmak istiyorum” diye konuştu.