Çin piyasalarında "kargaşa" sürüyor

Yaklaşık 20 yılın en kötü yıl başlangıcını yapan Çin borsası, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) yuan referans kurunu beklenenden daha aşağıda belirlemesinin etkisiyle sert düşüşler yaşıyor.

Çin'de işlem gören (onshore) yuan dolar karşısında yüzde 0,6 zayıflayarak beş yılın en düşük seviyesine indi. PBOC, Perşembe günü yuanın dolar karşısındaki referans kurunda Ağustos ayından bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirdi ve bu durum, zayıf ekonominin Çinli yetkilileri yuanı düşürmeye yönlendirdiği yolundaki endişeleri güçlendirdi.

Hisse senetleri fiyatlarındaki sert düşüşler nedeniyle işlemler bu hafta ikinci kez durduruldu. Şanghay ve Shenzen piyasalarındaki büyük sermayeli şirketleri içeren CSI 300 Endeksi yüzde 7,2 düşünce işlemler devre kesici tarafından durduruldu.

Zayıf yuan Çin'in sıkıntı çekmekte olan ihracat sektörü için olumlu bir faktör. Ancak yuanın değeri düştükçe ülkede döviz cinsinden borçlananların riski artıyor ve Asya'nın en büyük ekonomisinde yavaşlamanın resmi verilerin gösterdiğinden daha derin olduğu yolundaki korkular artıyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen beklenmedik devalüasyon küresel piyasalarda, bu hareketin kur savaşını tetikleyeceği ve gelişmiş ülkelerdeki düşük enflasyon endişelerini artıracağı beklentisi ile finans piyasalarında sarsıntı yaratmıştı.

Shanghai Heqi Tongyi Asset Management Co şef yatırım yetkilisi Chen Gang, "Bu bir çılgınlık. Bu sabah, hisse senetleri 'zarar kes' seviyelerine düştükten sonra, tüm varlıklarımızı likide ettik" şeklinde konuştu.

Yuan yüzde 0,6 zayıflayarak Şanghay saati ile 10:36'da 6.592 seviyesine indi. Çin para birimi Hong Kong'daki işlemlerde (offshore), müdahale söylentilerinin etkisi ile erken saatlerdeki kayıplarını geri aldı ve yüzde 0,4 güçlendi.

CSI 300 Endeksi bugünkü kayıpla birlikte bu yılki kaybını yüzde 12'ye genişletti.