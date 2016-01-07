T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

Çin borsası durdu

Çin Merkez Bankası, ekonomik büyümenin yavaşlaması üzerine para birimi Yuan'ın referans kuruna müdahale etti. Çin'de bu hafta ikinci kez olmak üzere borsada işlemler durduruldu.

07 Ocak 2016 11:38


Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) aldığı son kararla Çin Yuanı, ABD Doları karşısında 6,5248'a kadar geriledi. Yuan'ın değer kaybı yüzde 0,5'i buldu. Böylece Çin Merkez Bankası'nın Yuan operasyonu 8'inci gününe girmiş oldu.

Çin'de ekonomik büyümenin yüzde 7'nin altında kalacak olması değer kaybının en önemli etkeni olarak görülüyor. Böylece Çin ekonomisinde son 25 yıldır en düşük büyüme kaydedilmiş olacak.

Çin borsasına yeni düzenlemeler

Olumsuz beklentiler Çin'de borsayı da sallıyor. Gözlemciler, büyük hissedarların paylarını ciddi ölçüde azaltmaya hazırlandıkları yönündeki beklentinin kayıpları artırdığına dikkat çekiyor. Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu, bunun üzerine yeni düzenlemeler getirdi. Büyük hissedarların 3 aylık dönemde satabilecekleri hisse miktarı toplam hisse sayısının yüzde 1'i ile sınırlandırıldı. Hissedarlar ayrıca satış kararlarını 15 gün öncesinden duyurmak zorunda bırakıldı. Kararın mali piyasaların istikrarına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Japonya'yı da etkiledi

Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei Endeksi yüzde 1,7 oranında kayıpla 17.883 puandan kapandı. Yen'in dolar karşısında değer kazanması, ihracat odaklı şirketlerde kayıp beklentisini artırdı. Panasonic hisseleri yüzde 1,4, Toyota ise yüzde 2,3 oranında değer kaybetti.

Dünya Bankası'nın büyüme tahminini revize etti

Dünya Bankası, dün yaptığı açıklamada 2016 yılı için öngörülen küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,3'ten 2,9'a çekildiğini açıklamıştı. Rusya ve Çin gibi ülkelerdeki küçülmenin, küresel ekonomiye yansıması bekleniyor. 2016'de Rusya'da Gayrı Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 0,7, Brezilya'da ise yüzde 2,5 oranında gerilemesi bekleniyor. Dünya Bankası haziran ayı tahminlerinde her iki ülke için de büyüme öngörmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Merkez BankasıYuanYuanı ABD DolarıMerkez Bankası YuanMenkul Kıymet Düzenleme KomisyonuTokyo BorsasıNikkei EndeksiToyotaBankasıDünyaRusya Gayrı Safi Milli HasılaBrezilyaDeutsche Welle Türkçe DW/rtr/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24