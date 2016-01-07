Çin borsası durdu



Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) aldığı son kararla Çin Yuanı, ABD Doları karşısında 6,5248'a kadar geriledi. Yuan'ın değer kaybı yüzde 0,5'i buldu. Böylece Çin Merkez Bankası'nın Yuan operasyonu 8'inci gününe girmiş oldu.

Çin'de ekonomik büyümenin yüzde 7'nin altında kalacak olması değer kaybının en önemli etkeni olarak görülüyor. Böylece Çin ekonomisinde son 25 yıldır en düşük büyüme kaydedilmiş olacak.

Çin borsasına yeni düzenlemeler

Olumsuz beklentiler Çin'de borsayı da sallıyor. Gözlemciler, büyük hissedarların paylarını ciddi ölçüde azaltmaya hazırlandıkları yönündeki beklentinin kayıpları artırdığına dikkat çekiyor. Çin Menkul Kıymet Düzenleme Komisyonu, bunun üzerine yeni düzenlemeler getirdi. Büyük hissedarların 3 aylık dönemde satabilecekleri hisse miktarı toplam hisse sayısının yüzde 1'i ile sınırlandırıldı. Hissedarlar ayrıca satış kararlarını 15 gün öncesinden duyurmak zorunda bırakıldı. Kararın mali piyasaların istikrarına katkıda bulunması amaçlanıyor.

Japonya'yı da etkiledi

Japonya'da Tokyo Borsası'nın temel göstergesi Nikkei Endeksi yüzde 1,7 oranında kayıpla 17.883 puandan kapandı. Yen'in dolar karşısında değer kazanması, ihracat odaklı şirketlerde kayıp beklentisini artırdı. Panasonic hisseleri yüzde 1,4, Toyota ise yüzde 2,3 oranında değer kaybetti.

Dünya Bankası'nın büyüme tahminini revize etti

Dünya Bankası, dün yaptığı açıklamada 2016 yılı için öngörülen küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 3,3'ten 2,9'a çekildiğini açıklamıştı. Rusya ve Çin gibi ülkelerdeki küçülmenin, küresel ekonomiye yansıması bekleniyor. 2016'de Rusya'da Gayrı Safi Milli Hasıla'nın (GSMH) yüzde 0,7, Brezilya'da ise yüzde 2,5 oranında gerilemesi bekleniyor. Dünya Bankası haziran ayı tahminlerinde her iki ülke için de büyüme öngörmüştü.