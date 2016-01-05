Çin Merkez Bankası 20 milyar dolarlık likidite sağladı

Çin Merkez Bankası (PBOC), Eylül ayından bu yana en büyük işlemini gerçekleştirerek finans sistemine 20 milyar dolara yakın likidite sağladı.

Çin para otoritesi, para piyasası oranlarının yükselmesi ve hisse senetlerindeki güçlü düşüşlerin ardından, yüzde 2,25 faizle piyasaya yedi gün vadeli 130 milyar Yuan (19,9 milyar dolar) sağladı. Son 20 yılın en düşük büyümesinin beklendiği bu yıl borçlanma maliyetlerini düşürmek için altı ay boyunca piyasaya likidite sağlayan PBOC 31 Aralık'taki son ihaleyi iptal etmiş ve gecelik repo faizi yüzde 2,12 ile Nisan ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkmıştı.

PBOC’un Salı günkü işlemi ardından bankalararası fonlamanın bir göstergesi olan gecelik repo faizi dört baz puan düşerek, sabah saatlerinde yüzde 1,99'a kadar indi.

Konuyu değerlendiren Societe Generale Asya piyasaları -Japonya hariç- faiz stratejisi müdürü Frances Cheung, "Piyasada likidite dardı ve PBOC buna tepki verdi. Sermaye çıkışları likiditenin sıkışık kalmasına neden olabilir ve PBOC muhtemelen daha da gevşemeye gidecektir" dedi.

Yılın ilk işlem gününde borsadaki satışların ardından gelen güçlü düşüşe değinen China Merchants Bank’ın kıdemli analistlerinden Liu Dongliang, “PBOC, bu kadar büyük bir ters-repo sunarak aynı zamanda piyasayı rahatlatmak istiyor” dedi.