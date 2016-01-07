Çin borsasında işlemler bugün de durduruldu

Çin'de hisse senedi işlemleri, CSI 300 Endeksi'ndeki düşüşün yüzde 7'yi aşması sonrası, yerel saat ile 09:59'da devre kesme (circuit breaker) mekanizmasının devreye girmesi ile durduruldu. Shanghay ve Shenzhen'de işlem gören büyük sermayeli şirketleri içeren CSI 300 Endeksine dahil hisse senetleri ve endeks vadeli işlemleri bu hafta ikinci kez durdurulmuş oldu.

Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) referans yuan kurunda Ağustos ayından bu yana en hızlı indirimi yapmasının ardında değer kaybetti.

Şanghay'da Jingxi Investment Management Co'nun şef yatırım yetkilisi Wang Zheng, "Yuandaki değer kaybı yatırımcıların beklentilerini aştı" dedi. Zheng, yatırımcıların sermaye çıkışlarını artıracak yuandaki bu düşüşlerden rahatsız olduğunu söyledi.

Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulan devre kesme mekanizmasına göre, CSI 300 Endeksi'nin yüzde 5 düşmesi durumunda hisse senedi, opsiyon ve endeks vadelileri işlemlerine 15 dakika ara veriliyor ve düşüş yüzde 7'ye ulaşırsa, işlemler günün kalan kısmı için durduruluyor. CSI 300 Endeksi, işlemler durdurulmadan önce yüzde 7.2 kadar düştü.

Devre kesme mekanizmasına tabi olmayan, Hong Kong'da işlem gören Çin hisseleri ise yüzde 4.4 geriledi. Hong Kong'da işlem gören yuan, kayıplarını geri almadan önce beş yılın en düşük seviyesine indi.