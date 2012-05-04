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Yaşam

Çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır hayatını kaybetti!

Antalya'da 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır hayatını kaybetti

04 Mayıs 2012 10:40

 

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'dan alınan bilgiye göre, yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Kavdır sabaha karşı vefat etti.
 
Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan çift kol ve sağ bacak, Akdeniz Üniversitesi'nde 21 Ocak'ta yapılan ameliyatla 2 çocuk babası Atilla Kavdır'a nakledilmiş, daha sonra sağ bacak geri alınmıştı.
 
Ameliyatının ardından 69 gün sonra taburcu edilen Kavdır, idrar yollarında enfeksiyon şikayetiyle yeniden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

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