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Çift kol nakli yapılan Kavdır ile ilgili kafa karıştıran açıklama!

Antalya'da 21 Ocak'ta çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır hayatını kaybetti

02 Mayıs 2012 20:28

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 21 Ocak günü çift kol nakli yapılan ve birçok hastaya umut olan 34 yaşındaki Atilla Kavdır’ın ailesi öldüğünü söyleyerek cenaze hazırlıkları yaparken, hastaneden ’yoğun bakımda ve durumunun kritik olduğu’ açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Cihan Topal’dan sonra Türkiye’nin ikinci çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, hastanede geçirdiği 69 günün sonrasında taburcu edilmiş ve Kepez İlçesi’ndeki evinde ailesiyle buluşmuştu. Aşırı ilgiden rahatsız olduğunu söyleyerek enfeksiyon riskine karşı bir ay önce hastaneye dönen ve fizik tedavilerine burada devam edilen Kavdır, dün öğleden sonra fenalaşınca yoğun bakıma alındı.

 

Babası: Öldüğü söylendi

 

Atilla Kavdır’ın babası İbrahim Kavdır, bugün saat 16.00’da, böbrek ve kalp yetmezliğinden oğlunun hayatını kaybettiğinin kendisine bildirildiğini söyledi. Baba İbrahim Kavdır ve 17 yıllık eşi Ayşe Kavdır, "Cihan’ın öldüğünü söylediler" diyerek hastane önünde uzun süre gözyaşı döktü.

Saat 17.45’te Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Atilla Kavdır’ın taburcu edildikten sonra gelişen idrar yolu enfeksiyonu nedeniyle tekrar hastaneye yatırıldığı, 1 Mayıs 2012 tarihinde ani gelişen sepsis nedeniyle yoğun bakıma alındığı, hastanın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Prof. Dr. Ömer Özkan’ın açıklamasında, "Durumu kritik olarak seyretmektedir. Hastanın durumu ile ilgili süreç içerisinde açıklama yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.

 

Cihan Topal’ın durumu iyi

 

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde 25 Eylül 2010’da Türkiye’nin ilk çift kol nakli yapılan Cihan Topal ise bugün Antalya’daki Cengiz Topel İlköğretim Okulu’nda öğrencilere süt dağıtımı törenine katıldı. Sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyleyen Cihan Topal, öğrencileri Aydın’dan getirdiği erikleri de dağıttı.

 

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