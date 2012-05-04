Atilla Kavdır'ın kızı: Babam bana söz verdi, benim için yaşayacak

Akdeniz Üniversitesi'nde çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kavdır'ın kızı Ayşe Esra Kavdır, "Babam bana söz verdi, benim için yaşayacak" dedi.

Kepez ilçesi, Varsak Altıayak Mahallesi'ndeki evlerinde babasının dönmesini bekleyen Esra Kavdır, dün yaşadıkları duygulu anları AA muhabirlerine anlattı. Akşam saatlerinde okuldan eve geldiğinde kendisine babasının öldüğünün söylendiğini belirten 10 yaşındaki Kavdır, “Önce inanmadım, bir iki saat sonra yine 'baban ölmüş' dediler. Ağlamaya başladım. Babannem geldi, kendini yere attı ve ağlamaya başladı. Çok üzüldük. Herkes bizim eve geldi ve herkes de ağlıyordu” diye konuştu.

Ancak daha sonra babasıyla ilgili güzel haberler gelmeye başlayınca ağlamayı bıraktıklarını anlatan Kavdır, “(Ömer hoca aradı) dediler, yaşadığını söylediler. Nefes aldığını söylediler. Çok sevindik. Yüzümüz gülmeye başladı” ifadesini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın dün de kendisini arayarak babasının yaşadığını söylediğini dile getiren Esra Kavdır, Özkan'ın bu haberi üzerine babasının yeniden aralarına döneceğine inanmaya başladığını kaydetti. Babası yoğun bakım ünitesinden çıktıktan sonra bir an önce yanına gitmek ve onu cesaretlendirmek istediğini ifade eden Kavdır, babasını çok özlediğini kaydetti.

Babasının gözlüğünü takıyor

Başına babasının gözlüğünü takan Esra Kavdır, “Başımdaki gözlük babamın, babamın hatırası olduğu için takıyorum. Onu yanımda hissediyorum. Şimdi mesela yanımda oturuyor gibi hissediyorum” diye konuştu. Birlikte yapmak istediği hayalleri olduğunu ve bunların yarım kalmaması için yaşaması gerektiğini ifade eden Esra Kavdır, babasının ağabeyi ve kendisi için yaşayacağını bildirdi. Kavdır, “Babam kendisi, 'seni okula arabayla götüreceğim' demişti. Hayallerimiz vardı. Henüz bu hayalleri gerçekleştiremedik. Babam bana söz verdi, benim için yaşayacak. Hayallerimizi yerine getireceğiz. Onunla el ele tutuşup okula gideceğiz, dağlarda çayırlarda dolaşacağız” dedi.

'Dualarınızı eksik etmeyin'

Atilla Kavdır'ın kardeşi Sevgi Aba da dün “öldü” haberiyle yıkıldıklarını ama daha sonra gelen güzel haberlerle yeniden umutlandıklarını söyledi. Herkesten ağabeyi için dua etmelerini isteyen Sevgi Aba da duygularını şöyle ifade etti:

“Dün 'Hastanız kötüye gidiyor' dediler. Çok acı yaşadık, yıkıldık. Acı bir durum. Ama yaşadığını öğrenince yeniden ümitlenmeye başladık. İnşallah iyi olacak. Ama şimdi Allah'ın izniyle aramıza dönmesini bekliyoruz. Allah'tan umut kesilmez, umudumuzu kesmedik. Biz dualarımızı eksik etmiyoruz. Sizler de dualarınızı eksik etmeyin. Aramıza dönecek inşallah.”