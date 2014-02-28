T24 LogoT24 Logo
Politika

Çiçek, milletvekillerinin dinlenip dinlemediği konusunda mahkemeye başvurdu

Meclis Başkanı Cemil Çiçek dinlenen vekiller için savcılıktan bilgi istedi. Çiçek, 'Milletvekilleri için dinleme kararı hukuken mümkün değildir' dedi

28 Şubat 2014 12:58

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM  Başkanı Cemil Çiçek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığı'na yazdığı yazıda, son günlerde bazı basın yayın organlarında bir kısım şahısların soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla dinlendiği yönünde haberlerin yer aldığını ifade ederek, söz konusu haberlerin incelenmesi neticesinde dinlendiği iddia edilen kişiler arasında TBMM üyelerinin de bulunduğunun görüldüğüne dikkat çekti. 

Anayasa'nın 83. maddesiyle düzenlenen "yasama dokunulmazlığı" kapsamında milletvekilleri hakkında dinleme kararı verilmesinin hukuken mümkün olmadığını ifade eden Çiçek, "Başkanlığımız tarafından bundan sonra yapılacak işlemlere esas olmak üzere, iddia olunduğu şekilde bir kısım milletvekilleri hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığının Başkanlığımıza bildirilmesi ve yasa dışı işlemler hakkında gereğinin yapılmasını rica ediyorum" dedi. 

 

ETİKETLER

cemil çiçekdinlememahkemebaşvurutbmm

İlgili Haberler

'7 bin kişiyi dinlettiği' iddia edilen savcılardan yalanlama

7 bin kişiye yakın kişinin telefonunu dinlettiği iddia edilen savcılar Adnan Çimen ve Adem Özcan konuştu

HSYK'dan '7 bin kişi dinlendi' iddiasına soruşturma

HSYK, Yeni Şafak ve Star gazetelerinde '7 bin kişi hakkında dinleme kararı verdiği' iddia edilen savcı ve mahkemelere soruşturma açtı

Star: 7 bin kişinin dinleme dosyası yurtdışına kaçırılmış olabilir

Hükümete yakınlığıyla bilinen Star gazetesinin haberinde 'Selam Terör Örgütü' soruşturması kapsamında dinlenen 7 bin kişinin dosyasının yurtdışına kaçırılmış olabileceği belirtildi

Emniyet Genel Müdürlüğü 'usulsüz dinleme' soruşturması başlattı

Emniyet Genel Müdürlüğü teknik dinleme ve takip çalışmalarında kullanılan cihazların talimat dışında kullanılmasına ilişkin soruşturma başlattı

'Rakam 7 binle sınırlı değil, dinleme birçok ile yayılmış olabilir'

Ankara'da dinlemelerin 7 bin kişiyle sınırlı kalmayabileceği, birçok ilin asker ve sivil yöneticilerinin yanı sıra şehrin önde gelenlerinin de dinlenmiş olabileceği belirtiliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24