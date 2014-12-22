CIA, Türkiye’ye giden ajanlarını nasıl uyardı?

WikiLeaks, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait iki yeni belge sızdırdı. Yurt dışında sahte kimlikle görev yapan CIA ajanlarına tavsiyelerde bulunulan gizli belgelerden birinde Türkiye ile ilgili uyarılara da yer verildiği ortaya çıktı. WikiLeaks'in yayımladığı Eylül 2011 ve Ocak 2012 tarihli belgelerde, ajanların güvenlik kontrollerinde daha detaylı bir incelemeye tabi tutulmaktan nasıl kaçınabilecekleri anlatılıyor.



Hürriyet'te yer alan habere göre, müttefik istihbarat servisleriyle dahi paylaşılmaması gereken bilgileri işaret eden "NOFORN" (Yabancılara yönelik değil) koduyla dosyalandığı görülen belgelerden Eylül 2011 tarihli olanında, “ Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı, birden fazla pasaport taşınmasını, Türkiye’ye ziyaretin gerçek sebebini saklamaya yönelik bir teşebbüsün göstergesi olarak değerlendiriyor" ifadeleri yer alıyor.

‘Doğrudan detaylı inceleme'

Yolcuların birçok ülkede yasal gerekçelerle detaylı inceleme altına alınabileceğine dikkat çekilen belgede, Türkiye'nin bu kapsamda yabancı uyruklu kişileri 24 saate kadar tutabileceği belirtiliyor. Belgede, "Kongra-Gel mensuplarını ya da sempatizanlarını tespit etmek isteyen Kuzey Iraklı yetkililerin de Erbil havalimanına inen yolculardan Türkiye ya da İran aksanıyla konuşanları doğrudan detaylı incelemeye tabi tutturduğu" ifade ediliyor.



WikiLeaks'in yayımladığı gizli belgelerde ayrıca, CIA görevlilerine uçuştan bir gün önce nakit para karşılığında tek gidiş bileti almamaları ve diplomatik pasaportla seyahat edilmesi halinde bakımsız bir görüntü sergilememeleri isteniyor.

‘Biyometrik tehdit’

Ocak 2012 tarihli belgede ise ABD pasaportuyla seyahat edenler için biyometrik güvenlik uygulamasının “kimlik tehdidi” yarattığı ifade ediliyor. Wikileaks bunun CIA açısından ajanlarının sahte belgelerle seyahat etmesini zorlaştırdığı anlamına geldiğini belirtiyor. Buna karşın, CIA'in Schengen bölgesindeki güvenlik kontrollerini, istihbaratçıları için “asgari” bir tehdit olarak değerlendirdiği; zira kontrollerde ağırlığın casusluktan ziyade “yasadışı göç ve suça” verildiği belirtiliyor.