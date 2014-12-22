T24 LogoT24 Logo
Gündem

CIA, Türkiye’ye giden ajanlarını nasıl uyardı?

Wikileaks’in sızdırdığı son belgelerde, ajanların güvenlik kontrollerinde daha detaylı bir incelemeye tabi tutulmaktan nasıl kaçınabilecekleri anlatılıyor

22 Aralık 2014 20:12

WikiLeaks, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na (CIA) ait iki yeni belge sızdırdı. Yurt dışında sahte kimlikle görev yapan CIA ajanlarına tavsiyelerde bulunulan gizli belgelerden birinde Türkiye ile ilgili uyarılara da yer verildiği ortaya çıktı. WikiLeaks'in yayımladığı Eylül 2011 ve Ocak 2012 tarihli belgelerde, ajanların güvenlik kontrollerinde daha detaylı bir incelemeye tabi tutulmaktan nasıl kaçınabilecekleri anlatılıyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, müttefik istihbarat servisleriyle dahi paylaşılmaması gereken bilgileri işaret eden "NOFORN" (Yabancılara yönelik değil) koduyla dosyalandığı görülen belgelerden Eylül 2011 tarihli olanında, “ Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı, birden fazla pasaport taşınmasını, Türkiye’ye ziyaretin gerçek sebebini saklamaya yönelik bir teşebbüsün göstergesi olarak değerlendiriyor" ifadeleri yer alıyor.

 

‘Doğrudan detaylı inceleme'

 

Yolcuların birçok ülkede yasal gerekçelerle detaylı inceleme altına alınabileceğine dikkat çekilen belgede, Türkiye'nin bu kapsamda yabancı uyruklu kişileri 24 saate kadar tutabileceği belirtiliyor. Belgede, "Kongra-Gel mensuplarını ya da sempatizanlarını tespit etmek isteyen Kuzey Iraklı yetkililerin de Erbil havalimanına inen yolculardan Türkiye ya da İran aksanıyla konuşanları doğrudan detaylı incelemeye tabi tutturduğu" ifade ediliyor.

WikiLeaks'in yayımladığı gizli belgelerde ayrıca, CIA görevlilerine uçuştan bir gün önce nakit para karşılığında tek gidiş bileti almamaları ve diplomatik pasaportla seyahat edilmesi halinde bakımsız bir görüntü sergilememeleri isteniyor.

 

‘Biyometrik tehdit’

 

Ocak 2012 tarihli belgede ise ABD pasaportuyla seyahat edenler için biyometrik güvenlik uygulamasının “kimlik tehdidi” yarattığı ifade ediliyor. Wikileaks bunun CIA açısından ajanlarının sahte belgelerle seyahat etmesini zorlaştırdığı anlamına geldiğini belirtiyor. Buna karşın, CIA'in Schengen bölgesindeki güvenlik kontrollerini, istihbaratçıları için “asgari” bir tehdit olarak değerlendirdiği; zira kontrollerde ağırlığın casusluktan ziyade “yasadışı göç ve suça” verildiği belirtiliyor.

 

ETİKETLER

ciawikileaksbelgesızdırmaajancasustürkiyegüvenliktaramakontrolsahte kimliknofornmitbiyometrik tehditdetaylı inceleme

İlgili Haberler

İngiliz istihbaratı Wikileaks'i ziyaret edenleri fişlemiş!

İngiliz istihbaratı örgütü GCHQ'nun Wikileaks sitesini ziyaret edenlere yönelik deniz aşırı fiber optik ağlar aracılığıyla gerçek zamanlı analiz yaptığı ortaya çıktı

CIA'in o 'tweet'ine Wikileaks'ten yanıt: Hakkınızdaki belgeleri yayınlayacağız

CIA: Sizinle gizli olmayan güzel bilgileri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz Wikileaks: Hakkınızda gizli belgeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz

WikiLeaks sızdırdı; işte gizli ticaret görüşmelerinin tam metni

WikiLeaks belgeleri, T24 ve P24 aracılığıyla tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de

Wikileaks: ROJ TV'nin kapatılmasını ABD istedi

Wikileaks’in belgelerine göre, Anders Fogh Rasmussen'in NATO Genel Sekreterliği'ne Türkiye'den onay alması için, ABD, ROJ TV'nin kapatılması önerisinde bulunmuş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24