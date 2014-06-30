Wikileaks: ROJ TV'nin kapatılmasını ABD istedi

Wikileaks’in açıkladığı son belgelere göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Danimarka eski Başbakanı Anders Fogh Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliği’ne Türkiye’nin onayını alabilmesi için Danimarka hükümetine Roj TV’yi kapatma yönünde “öneriler”de bulundu.

bianet’in haberine göre, kapatılan Roj TV’nin editörlerinden Amed Dicle daha dava açılmadan ABD’li yetkililerin kendilerinden kanalı kapatmalarını istediklerini söylüyor.

Roj TV'nin kapatılması için yaratıcı öneriler

WikiLeaks’in belgelerine göre ABD Maslahatgüzarı Terence McCulley’nin 2009 tarihli diplomatik telgrafında “Danimarkalıların Roj TV’ye karşı harekete geçip bu durumdan sonsuza dek kurtulmaya sıcak bakıyor" ifadesi yer alıyor.

McCulley, telgrafında ayrıca televizyon kanalının PKK ile bir bağlantısının bulunmadığı belirtilerek “Danimarkalılar kanalın kapatılması ya da engellenmesi yönünde yaratıcı yöntemler düşünmeye teşvik edilmeli’ önerisinde bulunuyor.

'ABD kanalı kapatmamızı istedi'

Roj TV eski editörlerinden Amed Dicle, telgrafın gönderildiği tarih olan 2009 yılında, henüz haklarında dava açılmadan önce ABD Büyükelçiliği yetkililerinin kendileri ile bir görüşme yaparak kanalı kapatmalarını istediklerini söyledi.

Dicle, şunları söyledi: "Danimarkalılar, Rasmussen’in NATO Genel Sekreterliğini veto etmemek için Türkiye’nin talep ettiği Roj TV karşıtı çabaları yoğunlaştırma sözü verdi. Hem kanal hakkındaki soruşturma yoğunlaşırken, hem de al gülüm ver gülüm (üst düzey görev karşılığı ifade özgürlüğünün feda edilmesi) çok belli olmasın diye üst düzey yetkililer dikkatli davranıyor.’’

“Roj TV’ye henüz bir dava açılmamıştı. Bizimle iki saatlik bir görüşme yaptılar. Türkiye’de ilerlemeler yaşandığını, kanalı kapatıp TRT Şeş’e dahil olabileceğimizi söylediler. Bizse yayın yaptığımız ülkelerin yasalarına göre hareket ettiğimiz ve bizi ancak bir mahkeme kararıyla kapatabilecekleri oldu."

'Danimarka kıskaca girdi'

“Daha sonra dönemin Danimarka Adalet Bakanı bizzat aynı şeyi bize söyledi ve ABD’nin gönderdiği 11 dosyayı göstererek çok zor durumda kaldıklarını. Bunları ilk defa açıklıyoruz çünkü uzun süredir Danimarka’dan yayın yapıyoruz ve onların da zor durumda kaldıklarını biliyoruz. NATO Genel Sekreterliği meselesiyle ile birlikte de kıskaca girdiler.”

Amed; Roj TV, Nuçe TV ve MMC’nin kapatılmasıyla ilgili yargı sürecinin tıkandığını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlandıklarını söyledi.

Nasıl kapatılmıştı?

Kopenhag Mahkemesi Temmuz 2013 yılında “örgütle organik ilişkisi olduğu” gerekçesiyle Mezapotamya Broadcasting'e ait Roj TV, Nuçe TV ve MMC hakkında beş milyon Danimarka kronu para cezası vermiş, kanal iflasını açıklamıştı.