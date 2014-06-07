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Dünya

CIA'in o 'tweet'ine Wikileaks'ten yanıt: Hakkınızdaki belgeleri yayınlayacağız

CIA: Sizinle gizli olmayan güzel bilgileri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz Wikileaks: Hakkınızda gizli belgeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz

07 Haziran 2014 15:35

Twitter'a katılan CIA’in (Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı) “Bunun attığımız ilk tweet olduğunu ne reddedebiliriz ne kabul edebiliriz” ‘tweet’ine Wikileaks’ten yanıt geldi. "Hakkınızda gizli belgeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ‘tweet’ini atan Wikileaks internet sitelerinden bir sayfanın adresini de paylaştı.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Facebook ve Twitter’da hesap açtı. Twitter’daki ilk mesajında, “Bunun attığımız ilk ‘tweet’ olduğunu ne reddedebiliriz ne kabul edebiliriz” diyerek şimdiye dek yaptıkları birçok basın açıklaması ile dalga geçen istihbarat ajansı kısa sürede 200 binden fazla takipçi edindi.

CIA başkanı John Brennan konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yeni platformlara açılarak CIA'in halk ile daha yakın bir ilişki içine girme ve onlara teşkilatın görevi, tarihi ve diğer gelişmeler ile ilgili bilgi verme imkanını elde edecek” dedi. Hesaptan atılan ikinci ‘tweet'te ise, "Twitter'a hoşgeldin dilekleriniz için teşekkürler, sizinle gizli olmayan güzel bilgileri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" denildi.

 

Hürriyet'ten Birce Bora'nın haberine göre, CIA'in bu ‘tweeti'ne, uluslararası diplomatik yazışmaları sızdırarak büyük yankı uyandıran internet sitesi Wikileaks'ten anında cevap geldi.

"Hakkınızda gizli belgeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz" ‘tweet’ini atan Wikileaks internet sitelerinden bir sayfanın adresini de paylaştı.

‘Tweet’te paylaşılan adres CIA tarafından düzenlemesine yardım edildiği iddia edilen dünyadaki terör olaylarından bahseden bir sayfaya gidiyor. 

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