CIA resmi Twitter hesabı açtı, ilk twitle 157 bin takipçiye ulaştı!

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA twitter hesabı açtı. CIA'nın attığı ilk tweet, "Bunun ilk tweetimiz olduğunu ne inkar, ne de teyit edebiliriz" oldu.

CIA profil yazısı olarak “Bizler ulusun savunmasının ön saflarında yer alırız. Diğerlerinin başaramadığını başarır, gidemediği yerlere gideriz” ifadesini kullandı. Hesaptan başka mesaj yayınlanmadı.

Kısa sürede 157 bin takipçi

CIA'nın hesabın takipçi sayısı kısa sürede 157 bine ulaştı. CIA başta NASA, FBI ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere 25 ABD kurumunun takipçisi oldu.