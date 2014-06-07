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Dünya

CIA resmi Twitter hesabı açtı, ilk twitle 157 bin takipçiye ulaştı!

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, resmi twitter hesabından paylaştığı ilk mesajla binlerce takipçi edinmeyi başardı

07 Haziran 2014 03:03

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA twitter hesabı açtı. CIA'nın attığı ilk tweet, "Bunun ilk tweetimiz olduğunu ne inkar, ne de teyit edebiliriz" oldu. 

CIA profil yazısı olarak “Bizler ulusun savunmasının ön saflarında yer alırız. Diğerlerinin başaramadığını başarır, gidemediği yerlere gideriz” ifadesini kullandı. Hesaptan başka mesaj yayınlanmadı.

 

Kısa sürede 157 bin takipçi

 

CIA'nın hesabın takipçi sayısı kısa sürede 157 bine ulaştı. CIA başta NASA, FBI  ve Deniz Kuvvetleri olmak üzere 25 ABD kurumunun takipçisi oldu. 

 

 

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