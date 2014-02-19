İngiliz istihbaratı Wikileaks'i ziyaret edenleri fişlemiş!

İngiliz istihbaratı GCHQ'nun WikiLeaks'in sitesini takibe aldığı, siteye yapılan ziyaretleri kaydederek sızdığı deniz aşırı fiber optik ağlar aracılığıyla gerçek zamanlı olarak analiz yaptığı ve kimlerin WikiLeaks sitesini hangi sıklıkta ziyaret ettiğini inceleyerek profilleme yaptığı ortaya çıktı.

Eski CIA teknisyeni Edward Snowden'in sızdırdığı gizli belgelere göre, GCHQ'nun ayrıca Google gibi arama motorlarında WikiLeaks gibi bazı anahtar kelimelerle yapılan aramaları da incelediği ve gerçek zamanlı olarak analiz ettiği söyleniyor.

turk.internet.com'dan Çağdaş Aru'nun haberi şöyle:

Eski CIA çalışanı ve NSA skandalının ortaya çıkmasını sağlayan baş aktör konumundaki Edward Snowden yeni ifşaatlarda bulunmuyor. Ancak Snowden'in basına sızdırdığı veriler o denli büyük ve enteresan ki, bu bilgilerin pek çoğu yeni analiz ediliyor ve NSA ile işbirlikçilerinin operasyonları konusunda yeni skandalların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Örneğin bunlardan birisi, NSA'in en yakın çalıştığı örgüt durumundaki İngiliz istihbaratı GCHQ'nun Anonymous adlı online kativistlere yaptığı DDoS saldırısıydı. Şimdi ise aynı GCHQ örgütünün, WikiLeaks sitesini adeta bir yem gibi kullandığı ve bu siteye gelen tüm ziyaretçileri nasıl takip ettiği ortaya çıktı.

Snowden belgelerine göre GCHQ, deniz aşırı fiber optik kablolara sızma gerçekleştirdikten sonra ABD'li müttefiki NSA'e yaptığı bildirimde istediği web sitesini IP bazlı olarak takip edebileceğini açıklamış. Sonrasında ise WikiLeaks sitesi takibe alınmış ve bu siteye bağlanan tüm IP adresleri analiz edilmeye başlanmış. Bu analizlerin gerçek zamanlı yapıldığı ve IP bilgisi üzerinden kullanıcı profili çıkartılabildiği söyleniyor. Yani GCHQ, kimin hangi sıklıkta ve ne zaman WikiLeaks'i ziyaret ettiğini izlemeye başlamış. Bu izlemenin bir baskı unsuru olarak yapıldığı ve WikiLeaks'i destekleyen insan ağının ortaya çıkartılma amacını taşıdığı belgelerde net bir biçimde ortaya konuyor.

Üstelik GCHQ bununla da yetinmemiş. Daha önce teknik takipte Google çerezlerini kullandığı ortaya çıkan İngiliz istihbaratı, Google arama butonunda WikiLeaks, Assange ve benzeri aramaları yapan IP'leri de tespit ederek takibe almış. GCHQ'nun gerçek zamanlı olarak yaptığı ve ilişkisel takip olarak değerlendirilen bu faaliyetin aslında bir profilleme olduğu söyleniyor. Kurum, basında yer alan raporlar ve yeni iddialar hakkında henüz bir açıklama yayınlamadı.