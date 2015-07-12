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CHP'ye 'dinsiz' diyen Yusuf Halaçoğlu, MHP Grup Başkanvekilliği görevinden alındı

CHP, Yusuf Halaçoğlu'nu istifaya davet etmişti

12 Temmuz 2015 23:16

"TBMM başkanlığı seçiminde Deniz Baykal'ı destekleseydik AKP'nin tabiriyle, inançsız bir partinin adamını seçtik diye bize yükleneceklerdi" sözleri büyük tepki çeken MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, grup başkanvekilliği görevinden alındı. Halaçoğlu'nun yerine henüz atama yapılmadığı öğrenildi.

MHP'li Yusuf Halaçoğlu, bugün bir gazeteye verdiği röportajda "Devlet Bey’le konuştuk. Bana karşı bir tavır söz konusu değil. Kaldı ki ardından konuşmaların kasten çarpıtılarak fitne santralı gibi kullanılmasını da şirretlik olarak nitelendirdi. "Böyle şeyler olur. Tezviratları hep yaparlar, normaldir. Siyaset bu durumlara düştü maalesef, aldırmayın. Siz konuşmanıza devam edin” dediğini söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...

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