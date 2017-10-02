CHP'li Yarkadaş: İstanbul'da AKP'li 16 başkan daha mercek altında

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Topbaş'ın istifasıyla başlayan süreç devam edecek. AKP'li başkan ve meclis üyelerine artık rahat yok" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa edeceğini 24 saat önce kamuoyuna duyuran CHP'li Yarkadaş, "3'ü Büyükşehir olmak üzere, 49 belediye başkanı daha topun ağzında" diye konuştu.

"İstanbul'da AKP'li 16 belediye başkanı da genel merkezleri tarafından mercek altına alındı" diyen Yarkadaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"AKP Genel Merkezi, İstanbul'daki AKP'li 16 belediye başkanının malvarlığı ve ilişkilerini masaya yatırdı. Topbaş'la başlayan dalga, İstanbul'u da vuracak. AKP'de FETÖ paranoyası yaşanıyor. Herkes birbirinden kuşkulanıyor. Seçime kadar iki bine yakın meclis üyesinden de kurtulmaya çalışıyorlar."

"Her an düğmeye basabilirler"

Sözcü’nün aktardığına göre, önemli bir büyükşehir belediye başkanının oğlunun tüm ticari ilişkilerinin mercek altına alındığını belirten Yarkadaş, "Kaçakçılık ve Organize Şube'nin çok önemli bulgular elde ettiği konuşuluyor. Her an düğmeye basıp koltuğunu elinden alabilirler" ifadesini kullandı.

AKP'deki istifa dalgasının süreceğini belirten CHP'li vekil, "Gerçek bir soruşturma süreci yürüse, AKP'li yöneticilerin yüzde yetmişinin savcıya ifade vermesi gerekir" dedi.

"Adalet Keleş'e de gerek"

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in Adalet Yürüyüşü’nün olduğu alana gübre döktürmesine rağmen görevden alınmaktan kurtulamadığına dikkat çeken Yarkadaş, "Her şeye rağmen, Keleş'in adaletsizliğe uğramasına da göz yummayız. Üzerine gübre döktürdüğü adalet; gün geldi Keleş'e de gerekti... Bu da herkese ders olsun" diye konuştu.

Yarkadaş, istifa ettirilen AKP'li Belediye başkanlarının malvarlıklarına el konulması sürecinin başlayabileceğini de ifade etti.

Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, bugün istifa ettiğini açıklamıştı.