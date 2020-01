Kadir Topbaş'ın istifasının ardından yeni iddia: 9 belediye başkanı daha sırada

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasıyla ilgili olarak "AKP’de 9 belediye başkanının daha bu şekilde, süreç içerisinde istifa edeceği veya ettirileceğine ilişkin bilgiler var.” dedi.

İBB Meclisi’nde yaşanan 'veto krizinin' ardından Başkan Kadir Topbaş, 13 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etmişti. Topbaş’ın istifa ettiği toplantıdaki “Belediye başkanlığından istifa ettim. İnsan her şeyi affeder, adam yerine koyulmamayı affetmez” sözleri ise dikkat çekmişti.

Evrensel'den Erdi Tütmez'e konuşan Yarkadaş, istifa gerekçesinin açıklanmamasına ilişkin olarak “Topbaş, eğer bir gerekçe açıklasaydı AKP içinde nasıl izole edildiğini, nasıl rencide edilerek istifa ettirildiğini anlatmak zorunda kalacaktı" dedi.

Yarkadaş, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Topbaş, ‘Ben çok iyiyim, yorgun değilim, başarılı bir belediye başkanıyım’ diyerek istifa etti. Ee peki sen yorgun değilsen, başarılıysan neden istifa ediyorsun? Bunu kamuoyuna neden anlatmıyorsun? Kadir Topbaş’ın bunları anlatabilmesi mümkün değildir. Anlattığı an AKP’nin tüm kirli çamaşırları her yönüyle ortalığa dökülür. Ne Kadir Topbaş bunun altından kalkabilir ne de AKP Kadir Topbaş’ın anlattıklarının yükünü çekebilir. O yüzden aslında bir Omerta yasası yaptılar. Ve bu yasayla her iki taraf da suskunluğa gömüldü.”

Topbaş'la sınırlı kalmayacak

Yaşananların sadece Topbaş’ın istifasıyla sınırlı kalmayacağını ileri süren Yarkadaş, şunları kaydetti:

“AKP’de 9 belediye başkanının daha bu şekilde, süreç içerisinde istifa edeceği veya ettirileceğine ilişkin bilgiler var. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de Ankara kulislerinde çok çeşitli iddialar var. Sanırım AKP Genel Başkanı Erdoğan bunları sürece yayarak, partisini de çok daha fazla yıpratmadan sona erdirecektir. Çünkü bu şekilde partiyi yönetemeyeceklerini görüyorlar. Her yerden FETÖ’cü çıkıyor. Her yerden FETÖ’cü ağı çıkıyor. O yüzden sayısı 9-10 olan, hatırı sayılır belediye başkanlarının da zaman içinde tasfiye edileceği Ankara kulislerinde dillendiriliyor.”