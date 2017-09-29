CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, yeni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın ‘haşemanın isim babası’ olduğunu söyledi. Yarkadaş, "Sivas katliamı sanıklarının avukatlığını üstlenen Uysal, İskenderpaşa Cemaati’nde Esat Coşan grubundandır. Yani; AKP şimdi de İstanbul’u bir cemaate teslim etmek istiyor. FETÖ’den kurtulmaya çalışan AKP’nin akıllanmadığı görülüyor. FETÖ gidiyor METÖ ve İSTO geliyor" dedi.

Yarkadaş, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın istifa ettiğini ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelene talimatla beklediğini iddia etmiş, sonrasında Topbaş'ın istifası gelmişti. AKP’nin adayı Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, dün yapılan oylamada İstanbul'un yeni büyükşehir belediye başkanı seçilmişti.

Uysal hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yarkadaş, Uysal'ın AKP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen aday gösterildiğini öne sürdü. Yarkadaş’ın açıklamaları şöyle:

"FETÖ gidiyor METÖ ve İSTO geliyor"

"Pazar günü Mevlüt Uysal ismine dikkat çekmiş ve ‘iki damat projesi’ne Erdoğan’ın sıcak bakmayacağını ilk andan itibaren söylemiştim.

Mevlüt Uysal, AKP’li meclis üyelerinin itirazı ve içine sinmemelerine rağmen, aday ilan edildi. O halde Uysal için bir giriş yapalım: Sivas Katliamı sanıklarının avukatlığını üstlenen Uysal, İskenderpaşa Cemaati’nde Esat Coşan grubundandır. Yani; AKP şimdi de İstanbul’u bir cemaate teslim etmek istiyor. FETÖ’den kurtulmaya çalışan AKP’nin hâlâ akıllanmadığı görülüyor. FETÖ gidiyor METÖ ve İSTO geliyor.

"AKP artık cemaat ve tarikatlara mahkûm"

Mevlüt Uysal, Başakşehir’i yüzde 48 oyla kazanırken, tarikat ve cemaat desteği aldı. AKP artık cemaat ve tarikatlara mahkûmdur. Cemaat ve tarikatlar da AKP’ye… Mevlüt Uysal, tarikat lideri, Erdoğan’ın Kuran hocası, ‘Alo Fatih’ ile YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın babası Mehmet Emin Saraç adına belediyenin bütçesinden cami yaptırmıştır. Cami için ayrılan bir başka alanı ise TÜRGEV’e bedelsiz vermiştir.

CHP olarak tüm bunları, kamu mallarının yağmalanmasını mahkemelere taşıdık. Şu an açtığımız 18 dava var. Yargıya güvenmek istiyoruz. Bilal Erdoğan’la çok yakın ilişkisi olan Mevlüt Uysal, aynı zamanda HAŞEMA olarak bilinen mayonun da isim babasıdır. AKP, İstanbul’da en çok para harcayan, israf yapan ve yeşil alanları yok eden kişiyi İBB Başkanı yapmak istiyor. Halkımız bunları bilsin istedim…”