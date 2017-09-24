TRT Haber spikerinin iddiası: AKP, İBB Başkanlığı'na Mevlüt Uysal'ı aday gösterecek

TRT Haber spikeri Ahmet Cihat Sancar, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı aday göstereceğini iddia etti.

Uysal, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33'ü sanatçı, 37 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin davada, sanıkların avukatlığını üstlenmişti.

AKP, 13 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini yürüten Kadir Topbaş'ın istifa etmesi sonucu boşalan koltuk için çalışmalarına başladı. AKP'li İBB Meclis üyelerinin, yeni adayı belirlemek için yaptığı toplantıya, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı.

Uysal: Adıma sahte hesap açıldı, hukuki süreç başlatacağım

Mevlüt Uysal, söz konusu iddianın ileri sürülmesi sonrası adına sahte hesap açıldığını belirterek, "Adıma açılan @ibbmevlutuysal sahte bir hesaptır. Yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz. Konuyla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır" dedi.

Bahsi geçen sahte hesapta "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim" deniyordu.

Kadir Topbaş, "İnsan her şeyi affeder, ama adam yerine konmamayı asla" diyerek İBB Başkanlığı'ndan istifa ettiğini açıklamıştı.

TIKLAYIN- İBB Başkanı Kadir Topbaş istifa etti: İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı asla!

Süreç nasıl ilerleyecek?

AKP'nin yerel yönetimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Erol Kaya Ak, Kadir Topbaş'ın istifası sonrası seçim sürecinin nasıl ilerleyeceğine ilişkin olarak şu bilgiyi vermişti:

"İstanbul Valisi Belediye Kanunu’na göre belediye meclisi toplantıya çağırılacak. Bu toplantıda bir üye aday olacak, 310 kişilik mecliste oylama yapılacak. Birinci ve ikinci turda 3’te 2, üçüncü turda salt çoğunlukla başkan seçilecek. Her siyasi parti kendi istişarelerini yapacaktır. Önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanacağını umuyorum."

Mevlüt Uysal kimdir?

1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle meşgul oldu. AKP Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı olarak siyasete atıldı.

29 Mart’ta Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine yapılan yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanı Adayı olan Uysal, 103 bin 111 seçmenin 39 bin 072’sinden oy aldı.

2014 yerel seçimlerde de AKP adayı olarak ikinci kez seçime giren Uysal, sandığa giden 190 bin 906 seçmenden 92 bin 559'unun oyunu alarak ikinci kez Başakşehir Belediye

Başkanlığı koltuğuna oturdu.