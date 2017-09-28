İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal oldu!

Kadir Topbaş'ın istifasından sonra boşalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı koltuğuna AKP'li Mevlüt Uysal oturdu. Uysal yaptığı teşekkür konuşmasında "Bu başkanlık benim için onurlu olduğu kadar da mesuliyetli bir görev" ifadelerini kullandı.

Uysal, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33'ü sanatçı, 37 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin davada, sanıkların avukatlığını üstlenmişti.

3 dönemdir başkanlık görevini yürüten Kadir Topbaş’ın geçen cuma açıkladığı istifa kararı, siyaset kulisleri ve kamuoyunun gündemine oturmuştu. 2019 seçimlerine 1.5 yıl kala yeni belediye başkanını seçmek için İBB Meclisi'nde yapılan oylamada, AKP'nin adayı Mevlüt Uysal ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu yarıştı. 3 tura kalan seçimlerde 179 oy alan Mevlüt Uysal İstanbul'un yeni belediye başkanı oldu.

Uysal'dan ilk açıklama

Mevlüt Uysal seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yaptı. Uysal "Bu seçimde şahsımı Büyükşehir Belediye Başkanı yaptınız. Ülkemiz adına, İstanbul adına hayırlı olsun diyorum. Tabi şahsım adına da hayırlısı olsun diyorum. Bu başkanlık benim için onurlu olduğu kadar da mesuliyetli bir görev. Bu onurlu göreve layık olmaya çalışacağım. İnşallah İstanbullu'lar bizleri seçerken oy verdiler. Şahsım adına, inşallah İstanbullu'lara mahçup olmayız diyorum. Başta aday gösterilmem de teşkilatımız canı gönülden teşekkür ediyorum. Yine genel başkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1994 ylında İstanbul Belediye Başkanı olarak bir çığır açtı. Eğer şu anda İstanbul'a gelenler güzel bir İstanbul'dan bahsediyorsa onun eseridir. Kendisine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

1. tur tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkanlık oylamasının 1. turu tamamlandı. 307 oy kullanıldı. Bir oy mühürsüz olduğu için geçersiz sayıldı. 306 oyun sayımına geçildi. (İBB Meclisinde AK Parti 179, CHP 127, MHP 2 ve bağımsız 1 olmak üzere toplam 309 kişi oy kullanma hakkına sahip)

İlk tur sonucunda, Mevlüt Uysal 179, Ekrem İmamoğlu 126 oy aldı.

2. turda da başkan seçilemedi

3'te 2 çoğunluğun aradığı İBB Başkanlığı seçimlerinin 2. turunda da yeterli sayıya ulaşılamadığı için başkan seçilemedi. İkinci turda Mevlüt Uysal 179, İmamoğlu ise 128 oy aldı.

Başkan 3. turda seçildi

İBB Belediye Başkanlığı seçimini AK Parti'nin İBB adayı Mevlüt Uysal 179 oy alarak salt çoğunlukla İBB Başkanı seçildi. Kullanılan oy 308 geçersiz 4 Ekrem İmamoğlu 125 oy aldı.

Kısa süreli gerginlik

DHA'nın haberine göre; Bir grup CHP'li meclis üyesi, AK Partili üyelerin yerleri doldurduğunu ve kendilerine yer bırakmadığını söyledi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma üyelerin yerlerine oturmasının ardından sona erdi. Tartışma nedeniyle meclis toplantısında yaklaşık 15 dakikalık gecikme yaşandı. Meclis tartışmanın ardından adayların konuşmasıyla seçim gündemine başladı. İBB Meclisi'nde ilk olarak CHP adayı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

Toplam 309 üye var

İBB Meclisi’nde toplam 309 üye var. Bu üyelerin 179’u AK Partili, 127’si CHP’li, 2’si MHP’li, 1’i de bağımsız.

Belediye Meclisinde yapılacak oylamada ilk turda başkanın belirlenmesi için aday olan isme 207 oy çıkması gerekiyor. Ancak çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti’nin üye sayısı bu rakama ulaşmıyor. Eğer CHP veya AK Parti’den biri ilk turda birbirlerinin adayına destek vermezse, yeni başkan salt çoğunluk oyun aranacağı (156 oy) üçüncü turda belirlenecek.

Mevlüt Uysal kimdir?

Başakşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişe göre Uysal, 1966 yılında Antalya’nın Alanya ilçesinde doğdu. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

AK Parti'nin kurulması ile birlikte, Küçükçekmece İlçe Teşkilatı kurucu başkanı olan Uysal, 2009 yılında Başakşehir ve Bahçeşehir’in birleşerek ilçe olması üzerine aday olduğu 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri’nde belediye başkanı seçildi. 2014'teki yerel seçimlerde de bu başarısını yineleyen Uysal, Kadir Topbaş'ın istifasının ardından partisi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Uysal, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33'ü sanatçı, 37 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin davada, sanıkların avukatlığını üstlenmişti.

Rakibi Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Trabzon Lisesi'nde tamamlayan İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce Bölümü'nden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi alan İmamoğlu, 1992 yılında aile şirketinde iş hayatına adım atarak bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynayan İmamoğlu, Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.



2009 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olduktan sonra 30 Mart 2014 tarihinde Yerel Seçimlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Ekrem İmamoğlu, evli ve üç çocuk babasıdır.