AKP'nin İBB Başkanı adayı Mevlüt Uysal

Kadir Topbaş'ın istifasının ardından AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mevlüt Uysal oldu. Uysal, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33'ü sanatçı, 37 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin davada, sanıkların avukatlığını üstlenmişti.

Uysal, aday gösterilmesiyle ilgili olarak, "Şahsımı aday olarak gösterdiler, bundan onur duydum. Canı gönülden teşekkür ediyorum, Allah bana Genel Başkanımıza, Genel Merkezimize mahçup olmamayı nasip etsin. AK Parti içerisinde siyaset yaptığım için Allahıma teşekkür ediyorum. Biz hep diyoruz ki; herhangi bir parti değiliz. Bir kez daha herhangi bir parti olmadığımızı gördük" ifadesini kullandı.

"Özellikle İstanbul İl Başkanıma hakikaten teşekkür ediyorum. İnşallah Allah bana AK Parti'de, yani herhangi bir parti olmayan AK Parti'de nasıl bir belediye başkanı olmak gerekiyorsa öyle bir belediye başkanı olmayı nasip eder." diyen Uysal, "Ben biraz sonra İBB Meclisi'nde oy istemek için çalışmaya başlayacağım. Sizlerden destek istiyorum. Dilerim, oy vermediği için mahçup olan insanların da katılımıyla 2019'da da karşınıza çıkarız." diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, istifanın ardından yapılan temayül yoklaması sonucu, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın aday olarak belirlendiğini söyledi.

Kaya'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul'daki efsanevi hizmetleri, önce şehircilik hizmetlerini ardından Türkiye'nin siyasi tarihini değiştirdi. Bizim vizyonumuz, şehirlerimizi dünyanın marka şehirleri haline getirmektir. Ben bu anlamda İstanbulumuzun bugüne kadar 15 yıl İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Kadir Topbaş'a çok teşekkür ediyorum. 884 arkadaşımızın hikayeleri, aynı zamanda bizim partimizin siyasi geleceğini belirleyen unsurlardan biridir.

Değerli arkadaşlar, bir AK Partili belediyeyi, bir muhalefetteki partinin belediyesiyle karşılaştırmak bizim için bir hakarettir. Zinhar bunu kabul etmem. Biz bu mücadeleyi yapan bir siyasi hareketiz. Bir CHP'li belediye ile bizim belediyelerimizi mukayese etmek, yapılmış büyük bir hakarettir tekrar ifade etmek istiyorum. Biz bu hikayeyi yazdık, bu hikayenin altında yatan en büyük unsur birliğimiz ve beraberliğimizdir. İnanıyorum ki 2019'da da bu büyük başarılarımıza imza atmaya devam edeceğiz.

Yüzde 50+1'i alacağımıza inanıyorum. Şu an Türkiye'deki belediyelerin yüzde 60'ı AK Part, dolayısıyla yüzde 50+1'i geçeceğimize inanıyorum. Topbaş'ın istifasıyla boşalan koltuk için bir oylama yapıldı. Bu oylamaya 331 arkadaşımız katıldı. Herkes buradaydı. Bu oylamada çıkan sonuçlar ve sayın Cumhurbaşkanımızın da değerlendirmesiyle beraber belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ı gösteriyoruz."

Mevlüt Uysal kimdir?

1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite yıllarından itibaren siyasi ve sosyal çalışmaların içerisinde aktif olarak bulundu. Okulu bitirdikten sonra başladığı serbest avukatlık mesleğini icra ederken, bir taraftan da aktif siyasetle meşgul oldu ve mahalle temsilciliğinden ilçe başkanlığına kadar her kademede görev aldı.

Gerek mesleği ile ilgili gerekse diğer sosyal konularda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün kuruluşunda yer aldı, yönetiminde bulundu.

1997'den itibaren ikamet etmekte olduğu Başakşehir'de 1. Etap Site Yönetimi, Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

29 Mart 2009 Mahalli İdareler Seçimi'nde Başakşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mevlüt Uysal evli ve dört çocuk babasıdır.

Uysal, 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33'ü sanatçı, 37 kişinin hayatını kaybettiği katliama ilişkin davada, sanıkların avukatlığını da üstlenmişti."