CHP'li Yarkadaş: Gül, aday olmayacak; cesaret edebilseydi 28 milletvekili AKP'den Saadet'e geçecekti

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün yarın yapacağını duyurduğu açıklamada cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyleceğini iddia etti. Yarkadaş, Gül’ün aday olması halinde 28 milletvekilinin AKP’den Saadet Partisi’ne geçme hazırlığı içinde olduğunu da savundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çarşamba günü yapacağı konuşmada Gül'le görüşen AKP'li vekillere çok ağır sözlerle yükleneceğini kaydeden CHP'li vekil, "Siyasi ömürlerini bitirecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gül’ü aday olmamaya ikna etmek için Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı, İstanbul’daki Ayazağa Kasrı’na gönderdiği yönündeki iddialarla ilgili de konuşan Yarkadaş, “28 Şubat'ı istismar eden AKP, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'e aday olmasın diye ‘ricacı’ olarak gönderiyor. Akar'ın yanında Cumhurbaşkanlığını temsilen İbrahim Kalın da gidiyor. Bunun adı da ‘sivil siyaset’ oluyor öyle mi? O geceki ziyarette ‘sivil’ olan tek şey, Hulusi Akar'ın üzerindeki kıyafetti... Helikopterle Gül'ün konutuna gelen Akar, 'sivil' kıyafetleriyle tam 3 saat 5 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Tayyip Erdoğan adına gelen İbrahim Kalın da vardı” ifadelerini kullandı.

11. Cumhurbaşkanı Gül’ün, helikopterden Erdoğan’ın inmesini beklediğini iddia eden Yarkadaş, “Kalın'ı görünce biraz bozulmuş... Yine de ikili heyeti kabul etmiş ve ‘Aday olma’ ricalarını dinlemiş... Devreye Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet'in adayı olmamaya ikna etmişler” dedi. CHP’li Yarkadaş’ın kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

"28 Şubat'ı istismar eden AKP, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Abdullah Gül'e aday olmasın diye "ricacı" olarak gönderiyor. Akar'ın yanında Cumhurbaşkanlığını temsilen İbrahim Kalın da gidiyor. Bunun adı da "sivil siyaset" oluyor öyle mi?

"Devreye Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet'in adayı olmamaya ikna etmiş"

O geceki ziyarette "sivil" olan tek şey, Hulusi Akar'ın üzerindeki kıyafetti... Helikopterle Gül'ün konutuna gelen Akar, 'sivil' kıyafetleriyle tam 3 saat 5 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Tayyip Erdoğan adına gelen İbrahim Kalın da vardı.

Gül, helikopter geldiğinde içinden Erdoğan'ın çıkmasını beklemiş aslında... Kalın'ı görünce biraz bozulmuş... Yine de ikili heyeti kabul etmiş ve "Aday olma" ricalarını dinlemiş... Devreye Bahçeli'nin de girmesiyle birlikte, Gül'ü Saadet'in adayı olmamaya ikna etmişler.

Abdullah Gül'ün yarın "Saadet Partisi'nin veya bağımsız adaylığının söz konusu olmadığı"nı açıklayacağını öğrendim. Haber kaynaklarım "Adaylık meselesi bitti" diyor. Gül adaylık için cesaret edebilseydi, AKP'den 28 vekil Saadet'e geçecekti.

"Erdoğan, partisinin çatırdayacağını gördüğü için BBP'yi bile yanında tutmaya çalışıyor"

Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü yapacağı konuşmada, Gül'le görüşen AKP'li vekillere çok ağır sözlerle yüklenecek ve siyasi ömürlerini bitirecek. Erdoğan, partisinin çatırdayacağını gördüğü için BBP'yi bile yanında tutmaya çalışıyor.

Erdoğan çok ağır bir ekonomik krizin herkesi derinden etkileyeceğinin farkında... Gül'ün Saadet adayı olması halinde yanında yer alacak ekonomi kurmaylarının sermayeye güven vermesinden ve kendisinin ikinci plana itilmesinden çekiniyor. Gül'ü bu yüzden tehlikeli görüyor.

Partimiz CHP, Türkiye'nin mahkum edilmek istendiği bu kıskaçtan halkımızı çıkaracak tek ve en büyük güçtür... Bu yüzden güçlerimizi CHP'de birleştirip 24 Haziran'da sandığa gidelim... Ve bu karanlığa hep birlikte son verelim..."