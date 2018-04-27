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Reuters'taki iddia: Gül ısrarla çatı aday olmak istiyor!..

"Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor"

27 Nisan 2018 19:05

Reuters Haber Ajansı'nda 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak Saadet Partisi'nden bir yetkilinin, kendilerine "Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor" dediği iddia edildi.

Haberde, Saadet Partili yetkilinin söylediği iddia edilen şu ifadeye yer verildi:

"Gül ısrarla çatı aday olmak istediğini belirtiyor. Akşener'in durumu nedeniyle bu mümkün olmuyor. CHP'ye de bunu kabul ettirmek söz konusu değil. O nedenle görüşmelerimizden sonuç alamadık. Kendisi Saadet Parti'nin adayı da olmayacak."

Gül'ün yarın yapacağı açıklama hakkında bilgi sahibi olmadıklarını da vurgulayan SP'li yetkili, "Gül'ün çatı aday olma isteğinin önünde CHP'nin yanı sıra, bizim partimiz içerisinde de bazı engeller vardı. Genel Başkan bunların hepsini aştı. Ancak Gül istemedi" değerlendirmesini yaptı.

Aynı yetkilinin, SP'nin süreç içerisinde Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendireceğini belirttiği de ileri sürüldü. 

 

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