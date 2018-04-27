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Abdullah Gül: Cami önünde konuşmayacağım, kararımı yarın açıklayacağım

"Cami kapısında memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum"

27 Nisan 2018 16:52

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada, 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili kararını yarın açıklayacağını söyledi. Gazetecilerin adaylıkla ilgili sorularına, 'bu konuları cami önünde konuşmanın uygun olmayacağı' cevabını veren Gül, yarın kararını duyuracağını ifade etti. Gül, görüşme için kendisine 'aracı' gönderildiğine dair bir soruyu da yanıtlamayı reddetti. 

11. Cumhurbaşkanı, "Ülkemiz olağanüstü bir seçime gidiyor. Aslında seçimlere gidiyor diyebilirim. Önce memleketimiz için hayırlı olsun, inşallah neticeler hayırlı olur. Şüphesiz ki seçim deyince beklentiler, tartışmalar, heyecanlar da bunun bir parçası, bundan kaçınılamaz. Hele memleketle ilgilenen, geleceğinden kaygı duyan, uğraşan herkes bu kaygıyı taşıyacaktır Bugünlerde yoğun olarak bu tartışmalar olurken benim ismim etrafında da herkes bir şeyler söylüyor" dedi. Gül, şöyle devam etti:

"Bunları böyle cami önünde konuşmak, düşüncelerimi açıklamak pek istemem. Yarın sizi çağıracağım, ne düşündüğümü, ne yapacağımı detaylı olarak anlatacağım. Cami kapısında, önünde bu kadar memleketin geleceğiyle ilgili önemli meseleleri konuşmayı çok doğru bulmuyorum" ifadelerini kullandı."

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