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"Abdullah Gül sessizliğini sessiz kalarak bozmayı başarmış"

Gül, adaylık iddiasına ilişkin olarak yarın açıklama yapacağını duyurmuştu

27 Nisan 2018 17:29

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin "ortak adayı" olarak çıkacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bugün (27 Nisan 2018) cuma namazı çıkışı yaptığı açıklama, sosyal medyada da gündem oldu.

Gazeteci İrfan Aktan, kişisel Twitter hesabında "Abdullah Gül sessizliğini sessiz kalarak bozmayı başarmış" paylaşımında bulundu.

Avukat Aslı Kazan da, "Bakalım Gül lobisinden ilk kim yazacak. 'Abdullah Gül cami önünde açıklama yapmayarak dini istismar eden çevrelere açık bir tavır koymuş oldu" ifadesini kullandı.

Gül, ne dedi?

Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, cami önünde memleketin geleceğine dair önemli meseleleri konuşmayı doğru bulmadığını söyledi. Gül,  "Yarın sizi çağıracağım, ne düşündüğümü, ne yapacağımı detaylı olarak anlatacağım" ifadesini kullandı. 

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