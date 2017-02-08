CHP'li Utku Çakırözer: İhraç edilen akademisyenler terörist ya da darbeci değil; demokrasiyi katlediyorsunuz!

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında çıkarılan 686 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile akademisyenlerin görevlerinden ihraç edilmelerine tepki göstererek, "İhraçlar akademiye darbe, derhal vazgeçilmelidir" dedi.

Son yayınlanan KHK ile Eskişehir’deki üniversitelerden 44, Türkiye genelinde ise 330 akademisyen görevlerinden ihraç edildiğini belirten Çakırözer, “Bu yapılan ifade özgürlüğüne, özgür düşünceye bilime ve akademiye darbedir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir” ifadesini kullandı.

Hükümetin KHK çıkarma yetkisini 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin sorumlularıyla mücadele etmek amacıyla çıkardığını belirten Çakırözer yaptığı yazılı açıklamada, “Bu uygulamayı kınıyorum. Yapılan her türlü hukuk devleti ilkesine aykırıdır. İnsanları düşünceleri nedeniyle, sorgusuz, yargısız işlerinden atmanın, işsizliğe terk etmenin, öğrencileri hocasız bırakmanın ne darbe ile mücadele ile alakası var ne de terörle mücadele ile. Bu yapılan bilimi, özgür düşünceyi katletmektir” dedi.

"Bu hocalar terörist ve darbeci değil"

Çakırözer, “Sadece demokratik ifade özgürlüğünü kullandıkları için birçoğunu da birebir tanıdığımız değerli bilim insanları, sanatçılar görevlerinden ihraç edildi. 82 yaşındaki Türkiye’nin yetiştirdiği ilk nöropsikolog Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün, Anayasa Hukukçusu İbrahim Kaboğlu’nun, orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın darbe ile, terör ile ne alakaları var? Yazık değil mi bu insanlara ve bu ülkeye? Darbe ile mücadele ediyoruz diye bilimi, üniversiteyi, demokrasiyi katletmektesiniz” dedi.

"Bir an önce vazgeçin"

Hükümete çağrıda da bulunan Çakırözer, “Türkiye’nin zaten kalmayan ifade özgürlüğü ve demokrasi itibarını daha da kötüleştirmekten vazgeçin. Üniversitelerin olmazsa olması akademik özgürlüklerdir. Özgür düşüncenin üretim merkezleri olan üniversiteler bu şekilde susturulamaz. Yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyor, yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesi çağrısı yapıyorum” dedi.