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Politika

CHP’li Tanrıkulu: Türkiye Soçi olimpiyatları için ne kadar harcadı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tanrıkulu, 22. Kış Olimpiyatları Soçi 2014’ü TBMM gündemine getirdi

07 Şubat 2014 18:41

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rusya’nın Soçi kentinde bugün başlayacak 22. Kış olimpiyatlarını Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’a, “Kış olimpiyatları için Türkiye’nin yaptığı harcamaların toplam tutarı ne kadardır?” diye sordu. Tanrıkulu’nun soruları şöyle:

. 7-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Rusya'nın Soçi Şehrinde düzenlenen 22. Kış Olimpiyatları için Türkiye’nin yaptığı harcamaların toplam tutarı ne kadardır?

. 22. Kış Olimpiyatları’na Türkiye, kaç erkek ve kadın sporcu ile katılmaktadır?

. Soçi 22. Kış Olimpiyatları’nda, Ülkemize, “Madalya” kazandırabilecek kaç sporcu yetiştirilmiştir?

. Soçi 22. Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’nin “Madalya” beklentisi nedir?

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