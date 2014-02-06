Soçi Kış Olimpiyatları için ABD'den 'patlayıcı diş macunu tüpü' uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri, Kış Olimpiyatları için Rusya'ya sefer yapan havayollarını "diş macunu tüpü içine yerleştirilmiş olabilecek patlayıcılar" konusunda uyardı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, uyarının Rusya'ya doğrudan sefer yapan havayollarına iletildiğini kaydetti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre açıklamada, şu aşamada ABD'ye yönelik herhangi bir belirli tehlikenin söz konusu olmadığı belirtildi.

Bugün başlayacak Kış Olimpiyatları nedeniyle Soçi civarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış durumda.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı BBC'ye yaptığı açıklamada, Soçi Olimpiyatları gibi uluslararası etkinliklerle ilgili olanlar dahil olmak üzere, yerli ve yabancı ortaklarla düzenli olarak bilgi paylaştıklarını ifade etti.

7-23 Şubat günlerindeki Olimpiyat Oyunları boyunca iki Amerikan savaş gemisi olası tehditler için Karadeniz'de bulunduruluyor.

Özellikle geçen Aralık ayında Volgograd'daki çifte intihar saldırısı sonrasında, Kafkas bölgesindeki İslamcı militanların Soçi'yi hedef alabileceği endişesi doğmuştu.