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Spor
Deutsche Welle

Soçi Kış Olimpiyatları bugün başlıyor

22'nci Soçi Kış Olimpiyat Oyunları bugünkü dev açılış töreniyle resmi olarak başlayacak. Sporcular, aylar süren hazırlıklarını madalyaya dönüştürmek için mücadele edecek

07 Şubat 2014 13:24


Rusya'nın sahil kenti Soçi'nin ev sahipliğini yaptığı 2014 Kış Olimpiyat Oyunları bugün TSİ 18:14'teki resmi açılış töreniyle başlıyor. Soçi Olimpiyat Parkı'ndaki Fisht Olimpiyat Stadı'nda yapılacak törenle startı verilecek oyunlar, 23 Şubat pazar gününe dek sürecek.

22'nci oyunlara 88 ülkeden yaklaşık 2 bin 900 sporcu katılıyor. İki hafta sürecek olan Kış Olimpiyatlarında 98 branşta madalyalar sahiplerini bulacak. Bu sayı, dört yıl önce Vancouver'da yapılan oyunlardan 12 branş daha fazla.

Soçi'deki oyunlar, 37,5 milyar euroluk maliyetiyle tüm zamanların en pahalı Kış Oyunları olma özelliğini de taşıyor. Oyunlar öncesi Rusya'da meydana gelen terör saldırıları nedeniyle güvenlik önlemleri en üst düzeyde tutuluyor.

 

İnsan hakları eleştirisi

 

Ancak Rusya sadece Olimpiyatlar için yapılan harcamalar nedeniyle değil, eşcinsellere yönelik tutum ve oyunların yapılacağı tesislerin inşasında çalışan göçmen işçilerin kötü durumu nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştı. Birçok tanınmış isim, oyunları protesto çağrısı yaptı. ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck gibi önde gelen bazı siyasetçiler Soçi'ye gitmeme kararı aldı

 

Madalya avı

 

Almanya Kış Oyunları'nda 153 sporcuyla mücadele edecek. Açılış töreni sırasında Almanya'nın bayrağını başarılı kayakçı Maria Höfl-Riesch taşıyacak. Alpinik kayakçı Höfl-Riesch'in yanı sıra, tekli kızakta Felix Loch ve Kuzey disiplini kombinasyonda Eric Frenzel, Almanların öncelikli Altın madalya beklediği isimler olacak.

Alman Olimpiyat Komitesi (DOSB) 27 ila 42 arasında madalya öngörüsünde bulunuyor. Almanya, 2010'daki Vancouver Kış Oyunları'nda toplam 30 madalya kazanmış ve ülke sıralamasında ev sahibi Kanada'nın ardından ikincilikte yer almıştı. Oyunlara 16’ncı kez katılan Türkiye ise Soçi'de üç dalda 6 sporcuyla temsil edilecek.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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