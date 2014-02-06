Çerkezlerin Soçi infiali



Olimpiyat oyunlarının Soçi'de yapılacak olması, buna tepki gösteren Kafkasya Çerkezlerinin Türkiye'deki torunlarını harekete geçirdi.

Türkiye'de, Kafkasya'dan kaçan iki ila beş milyon Çerkez, Çeçen, Abaza, Dağıstanlı ve Osetyalı yaşıyor. Kafkas Dernekleri Federasyonu çatısı altındaki 60 dolayında dernek kültürünü ve dilini yaşatmaya çalışıyor. Çerkez Özgür Aktekin şimdiye kadar gelenek ve milli kültürleriyle ilgilenen Türkiye Çerkezlerinin, Soçi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Olimpiyat yeri seçilmesinden sonra adeta elektrik aldıklarını ve Çerkez milli hareketinin aniden canlandığını söylüyor.

Bu Kafkas boyunun Türkiye'deki mensupları kış oyunlarının Soçi'ye alınmasını provokasyon addediyorlar. Rusya 1864 yılında bu bölgeyi de topraklarına dâhil ederek Kafkasya'nın ilhakını tamamlamıştı. Etnik temizlik sırasında topraklarından sürülen Çerkezlerin bir bölümü Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmıştı. Yüz binlerce Çerkez ise Ruslar tarafından öldürülmüştü. Çerkezler bu yıl soykırımın 150'inci yıldönümünü idrak ediyorlar. Çerkez Doğan Duman da soylarının kırıldığı bu topraklarda Olimpiyat düzenlenmesinin kabul edilemeyeceğini ve atalarının mezarları üzerinde spor müsabakası yapılmasına katlanmalarının mümkün olmadığını söylüyor. Kuban Kural da Ermeni Agos gazetesine yaptığı açıklamada, atalarının Ruslar tarafından katledildiği yerde şimdi Olimpiyat Köyü'nün yükseldiğini belirtmişti.

İstanbul'daki Çerkezler aylardır Rus Konsolosluğu önünde protesto gösterileri yapıyor ve 1936 Berlin Olimpiyatlarıyla kıyasladıkları kış oyunları vesilesiyle tarihi Soçi gerçeğinin dünyaya duyurulmasını talep ediyorlar. Çerkez dernekleri atalarına yapılan haksızlığın tarihin karanlığına gömülmemesi ve gelecek nesillere aktarılması için çaba harcıyor. Çeçen gruplarıyla diğer radikallerin saldırı ve suikastlarını ret eden Türkiye Çerkezleri bütün dünyada kış oyunlarının Soçi'de düzenlenmesine karşı barışçı protesto eylemleri yapmaktan gurur duyduklarını söylüyorlar. ‘Soçi'ye hayır!' kampanyası Türkiye'de başlatılmıştı.

Erdoğan Soçi'ye gidecek

Çerkez derneklerinin Soçi'deki oyunların Türkiye tarafından boykot edilmesi için yaptıkları girişim ise sonuç vermedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan açılış töreni için gideceği Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de özel bir görüşme yapacak. Türkiye oyunlara altı sporcuyla katılıyor. Türkiye, aynı zamanda petrol ve doğalgaz da aldığı yanı başındaki süper güçle bozuşmak istemiyor.

Çerkez dernekleri eylemlerinden aldıkları sonuçtan yine de memnun. Özgür Aktekin Türkiye Çerkezlerinin milli bilincinin pekiştiğini ve taleplerini kamuoyuna duyurma tecrübesi kazandıklarını söylüyor. Aktekin, kış oyunlarından sonra da milli heyecanın sürmesini temenni ediyor ve Kafkasya halklarına karşı suç işlemeye devam edildiğini hatırlatıyor.

Çerkezlerin uzun vadeli hedefi, soykırımın bütün dünyada resmen tanınması ve kendilerine ata toprağına dönme hakkı tanınması. Özgür Aktekin çok büyük hedefler koyduklarını teslim ediyor ve ‘bu hiç de kolay olmayacak' diyor.