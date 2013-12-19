CHP'li Ören: Türkiye şimdi neresini temizliyor?

CHP Manisa Milletvekili Hasan Ören, bütçe görüşmelerinde söz alarak, geçmişte ‘Ergenekon Davası’na ilişkin “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” değerlendirmeleri yapıldığını anımsattı ve “Şimdi Türkiye neresini temizliyor?” diye sordu. Operasyon nedeniyle polisteki görev değişikliklerini ise “Polisler destan yazıyordu, şimdi emekliliği mi yazıyor?” sorusuyla eleştirdi.

Cihan'ın haberine göre daha sonra cep telefonundan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Hırsızlık babadan evlada geçer, evlattan babaya değil” sözlerinin yer aldığı konuşmayı dinlettiren Ören, “Yani hırsızlık Başbakan’ın dediği gibi babadan çocuğa geçiyor. O zaman bakandan hesap sormak gerekir” dedi.

Ören, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “Böyle bir olay benim çevremde olsa istifa edebilirim” dediğini anımsatarak, “Diğer bakanlar neden böyle demiyor?” diye sordu. Ören, “Emniyet müdürlerini görevden alacağınıza, bakanı görevden alsanız, soruşturma tamamlandıktan sonra alnının akı ile tekrar göreve gelse daha iyi olmaz mı? Polisler destan yazıyordu, şimdi emekliliği mi yazıyor? Halk Bankası Genel Müdürü’nün evinden ayakkabı kutusunda 4.5 milyon lira çıkıyor, Ayşe teyze ise kışlık mantosunun cebinden çıkan 5 liraya seviniyor. Bu insanların parasını çarçur etmeyin” diye konuştu.