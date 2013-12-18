Erdoğan 1994: Hırsızlık babadan evlada geçer, yönetimlerde üst yöneticilerden alta!

AKP'li bazı bakanların oğullarına yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında Belediye Başkanlığı Kongresi’nde yaptığı konuşmanın videosu Twitter’ı paylaşılmaya başlandı. Erdoğan, videodaki konuşmasında "Hırsızlık babadan evlada geçer. Yönetimlerde hırsızlık üst yöneticilerden alttaki yöneticilere geçer" ifadelerini kullanıyor.

Erdoğan'ın bahsi geçen videoda şunları söylüyor:

“Ben bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık, yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere, oradan da halka yansır."

İşte Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada paylaşılan o videosu: