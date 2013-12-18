T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan 1994: Hırsızlık babadan evlada geçer, yönetimlerde üst yöneticilerden alta!

Başbakan Erdoğan'ın 1994'te yolsuzlukla ilgili olarak yaptığı bir konuşmanın videosu sosyal medyada paylaşılıyor...

18 Aralık 2013 21:55

AKP'li bazı bakanların oğullarına yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddialarının ardından, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın 1994 yılında Belediye Başkanlığı Kongresi’nde yaptığı konuşmanın videosu Twitter’ı paylaşılmaya başlandı. Erdoğan, videodaki konuşmasında "Hırsızlık babadan evlada geçer. Yönetimlerde hırsızlık üst yöneticilerden alttaki yöneticilere geçer" ifadelerini kullanıyor.
Erdoğan'ın bahsi geçen videoda şunları söylüyor:
“Ben bugüne kadar evladından hırsızlık öğrenen baba görmedim, duymadım. Hırsızlık babadan evlada geçer. Evlattan babaya değil. Dolayısıyla yönetimlerde hırsızlık, yukarıdaki üst yöneticilerden alttaki yöneticilere, oradan da halka yansır." 
İşte Tayyip Erdoğan'ın sosyal medyada paylaşılan o videosu:

 

ETİKETLER

erdoğan1994belediye başkanıyolsuzlukbabadan oğulahırsızlıkgeçerbaşbakan

İlgili Haberler

Erdoğan: Devlet içinde devlet olma gayretiyle adım atanları meydana çıkaracağız!

Başbakan Erdoğan, Türkiye'yi sarsan yolsuzluk operasyonu hakkında konuştu: Devlet içinde bir devlet olma gayretiyle adım atanları meydana çıkaracağız

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından saat 20.00'a kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24