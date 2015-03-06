CHP'li Oran istedi, Twitter'ın gönderdiği rapor 'Sümeyye Erdoğan'a suikast' iddialarını çürüttü

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, "Twitter üzerinden Sümeyye Erdoğan'a suikast planı" iddiaları üzerine Twitter'a başvurdu. Oran, Twitter'dan bugüne kadar yaptığı tüm doğrudan mesajlaşmaların kendisine gönderilmesini istedi. Twitter'dan Oran'ın doğrudan mesajlarına ilişkin 73 sayfalık bilgi geldi.

Oran, bu 73 sayfalık bilgiyi bugün basınla paylaştı. Ve Twitter'ın gönderdiği bu 73 sayfa içinde "Fuatavni" adlı karakterle herhangi bir mesajlaşmasının bulunmadığını düzenlediği bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı.

Hükümete yakın Akşam, Star ve Güneş gazetelerinde, Umut Oran'ın Twitter üzerinden doğrudan mesajlaşma yolu ile "Fuatavni" adlı karakterle birlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a suikast planladıklarına ilişkin haberler yer almıştı. Haberler üzerine savcılık soruşturma açmıştı.

Umut Oran basın toplantısında şöyle konuştu:

''Bu pislik çamur yayınlar üzerine hemen Twitter’ın merkezine başvurarak bana direkt mesajlarımın (DM) tamamını gönderin, bu ahlaksızlığı yapanların suratına çarpayım dedim. İşte Twitter’in merkezinden gelen resmi yanıt elimde burada:

Twitter’dan bana gönderilen yanıtta 4 yıldır @UmutOranCHP adresiyle üyesi olduğum bu hesabımdan yaptığım tüm yazışmalar elimde. Toplam 73 sayfa ve içerisinde malum sanal şahsiyetle ve türevleriyle tek bir satır dahi yazışma yok, olamaz da. Çünkü Twitter hepinizin bildiği bir gerçeği yine bildirdi. Birbirini takip etmeyen hesaplar birbirlerine direkt mesaj gönderemezler. Bu dosyanın tamamını gereğini yapması için avukatıma teslim ettim. Savcının açtığı soruşturmada tek bir kanıt dahi bulamayacağından adım gibi eminim. Onlar avukatımla gereğini yaparlar"