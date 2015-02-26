Savcılık, Sümeyye Erdoğan'a suikast iddiası için Emniyet'ten bilgi istedi, Emniyet gazete kupürü yolladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’a suikast iddialarına ilişkin soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara Emniyet İstihbarat ve Terör Şube Müdürlüğü’nden bilgi istedi. Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü gazete kupürlerinden oluşan bilgi notu gönderdi.

Mustafa Türk’ün Al Jazeera Türk’te yer alan haberine göre, 20 Şubat 2014 tarihinde çıkan Akşam, Güneş ve Star gazeteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'a yönelik suikast planlandığını yazdı. Emre Uslu ile Umut Oran arasında twitter üzerinden yapılan özel yazışmayla Sümeyye Erdoğan'a suikast plandındığı ve bundan Fethullah Gülen'in haberi olduğu iddia edildi. Haberler üzerine harekete geçen Ankara Anayasal Suçlar Soruşturma Bürosu MİT, Emniyet İstihbarat ve Terör şubeden yazılı bilgi istedi. Savcılık tarafından gönderilen yazılara Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü’nden cevap geldi.

Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün gönderdiği ön bilgilendirme raporunda sadece gazete kupürleri ve haberlere yer verildi. Gazetede yer alan iddialar dışında bilgi verilmezken başsavcılık diğer kurumlara yazdığı yazılara cevabı bekleyecek.

Suikast iddiaları

Akşam ve Star gazetesi 20 Şubat 2014 tarihinden manşetleriyle Sümeyye Erdoğan’a suikast planlandığını yazdı. Twitter fenomeni Fuatavni'nin Emre Uslu olduğunu iddia eden haberlerin ardından Emre Uslu ile CHP milletvekili Umut Oran’ın yazışmaları yayınlandı. Fuat Avni'nin CHP milletvekili Umut Oran'la yaptığı yazışmalar olarak gösterilen yazışmalarda Sümeyye Erdoğan'a suikast yapılacağı ve bundan Fethullah Gülen'in haberi olduğu iddia edildi. Fuat Avni CHP’li Umut Oran’a: "Tayyip kızıyla uğraşırken siz de seçime adapte olun. İsrail’le ABD’ye yalancı çıkmayalım" dediği iddia edildi.

Soruşturma başlatıldı

İki gazetenin suikast iddialarını manşetine taşımasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün soruşturma başlattığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinin ve ailesinin tehdit edildiğini söylemesi ve bu haberlerin basın yayın organlarında süreklilik arz edecek şekilde farklı boyutlarda yayımlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bu haberler ihbar kabul edilerek, re'sen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma, Anayasal Suçlar Bürosunca yürütülmekte olup, ilerleyen süreçte gerekli görüldüğünde kamuoyu bilgilendirilecektir."

Suikast iddiasına Erdoğan’dan cevap

21 Şubat 2014 tarihinde Malatya’da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Erdoğan suikast iddialarına cevap verdi:

“Dün gazetelerde görmüşsünüzdür. Tehditler alıyoruz diye. Ailece tehditler aldığımızı söylemiştim. Ben ailem hepsi. Şimdi şeyler dökülmeye başladı. Kızımla ilgili, şahsımla ilgili tehditler ortaya çıktı. Biz bu yola çıktığımızda bir şey söyledik. Kefenimizi giyerek yola çıktık. Bizi buradan caydıramazsınız. Ama sende yürek varsa sende delikanlılık varsa kod adıyla falan ortaya çıkma gerçek adınla ortaya çık. Sen terör örgütünün mensubusun kod adı kullanıyorsun. Nereden konuşacaksan oradan konuş. Varsa elinde bir şey göster. İftira kampanyaları ile bunları yaptılar şimdi de tehditler. CHP'nin başkanı ile yetkilileri ile özel görüşmeler ve adeta onlara bilgi veriyorlar. Biz kızımla ilgili görevlendirmeyi yaptık ABD'den biri gelecek gereğini yapacak. Allah'tan ötenin kimseye bir şey yapmaya yetkisi yoktur.”