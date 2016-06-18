CHP'li Gürsel Tekin: Rant getiren belediyelere kayyum atayacaklar

Son 6 ayda Ticaret ve Sulh Mahkemeleri'nin verdiği kararla 2 bin kişi kayyum olarak atanırken, CHP milletvekili Gürsel Tekin de, kayyum atamalarının daha çok “rantın yüksek olduğu belediyeler”e uygulanacağını öne sürdü.

Danıştay ve Yargıtay'ın yapısında köklü değişiklikler öngören yasa tasarısının içinde yer alan tek maddeyle neredeyse tamamen değiştirilen kayyum uygulaması ile ilginç bir uyarı da, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi.



Gürsel Tekin şunları söyledi: "Devletin en üst görevinde bulunanlar rant sağlamak için imza yetkisini de kendilerinde topluyorlar. Belerdiyelere kayyum atanması terör nedeniyle olabilir.



Ama asıl meselesi terörden çok rant sağlayacak belediyelere kayyum atanması içindir. Şırnak'ta ne rant olacak? İstanbul'da arsa bitince bu kez İzmir ve Muğla yöresine yöneldiler. Buralardaki belediyelere kayyum atayarak amaçlarına ulaşmak istiyorlar."

TÜSİAD da uyardı

TÜSİAD da, dün yaptığı açıklamada, yeni yargı paketinin öngördüğü halde şirketlere kayyum atanmasına neden oluşturan suçlar listesinin ve kayyumun yetki alanının genişleyecek olmasına dair "Kayyum atamasına yönelik bu tip önemli ve ağır sonuçlar doğurabilecek bir düzenlemenin, ilgili düzenleyici otoriteler ve ilgili paydaşların aktif katılımı ile uzun ve titiz bir değerlendirme sürecinden geçerek hazırlanmış olmasının gerektiğini düşünmekteyiz" ifadelerini kullanmıştı.