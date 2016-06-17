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Politika

Ticaret Bakanı kayyum maddesini böyle savundu: Devlet zaten istediği şirkete el koyabilir

Yüksek yargıda köklü değişikliklere sebep olacak yasa tasarısı Meclis'e sunuldu

17 Haziran 2016 13:53

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanan Danıştay ve Yargıtay'da köklü değişikliklere sebep olacak yargı paketinde yer alan şirketlere kayyum atanmasına neden oluşturan suçlar listesi ve kayyumun yetki alanı genişletilmesine ilişkin olarak, “Devlet zaten istediği şirkete el koyabiliyor” dedi. Tüfenkci, mevcut yasalara göre atanan kayyumlarla ilgili olarak "Özellikle paralel yapılarla mücadelede birçok şirkete kayyum atandı" diye konuştu.

 

"İyi bir düzenleme"

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yargı paketiyle ilgili değerlendirmesi şöyle:

“Arabanıza el koyabilir, tazminatını öder el koyar. Bu tasarı, kayyumların gerçek anlamda görevlerini yapabilmelerini, rahat çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme. Bir takım tehditlerle, dava açarak kayyumların görev yapmalarının engellenmesi duracak. Bu düzenlemeyle devlet istediği şirkete el koyacak, kaygılarına katılmıyorum. Devlet bu yetki var diye onu da hemen kullanacak değil. Zaten şu anda da var olan yetkiyi kullanıyor. Ama haklı haksız olarak baktığımızda bu ihtimal şu anda da var. Yeni tasarı olsa da olmasa da var. Bu iyi bir düzenleme. Özellikle paralel yapılarla mücadelede birçok şirkete kayyum atandı. O kayyumların düzgün çalışmaları noktasında bir denetim ve özgürlük alanı olmalı.” 

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