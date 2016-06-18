Altı ayda 2 bin kayyum atandı

Son 6 ayda Ticaret ve Sulh Mahkemeleri'nin verdiği kararla 2 bin kişi kayyum olarak atandı.

Yarına Bakış'ın Al Monitor sitesinde yayımlanan; “Erdoğan Türkiyesi’nin en gözde mesleği: Kayyımlık” başlıklı bir analize dayandırdığı haberine göre; kayyumlara, 5 bin lira ile 100 bin lira arasında değişen maaş verildiği belirtildi.

Haberde; ‘paralel bir devlet yapılanması’ suçlamasıyla yürütülen operasyonlar çerçevesinde, sulh ceza hakimliklerinin son iki senede öğretmen, akademisyen, işadamı, polis ve askerlerden oluşan 4 bin 11 kişiyi gözaltına aldığı bilgisi verildi.

Google'a 'Nasıl kayyum olunur'

diye sordular

“Bu kişilerden 822’si tutuklanırken, aralarında holdingler, eğitim kurumları, hastaneler ve irili ufaklı işletmelerin de yer aldığı 350’den fazla şirketin yönetimine el konuldu. Bu şirketlere tamamı hükümet yanlısı 1.200 kayyım atandı.” ifadelerinin kullanıldığı yazıda; Türkiye'de en gözde meslek kayyumluk oldu" denildi. Kaynak Holding’e yapılan kayyum atamasından sonra; Google’da ‘Nasıl kayyum olunur?’ ve ‘Kayyum nasıl atanır?” aramalarının arttığı belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı:

“Anadolu Sulh Ceza Hakimliği Kaynak Holding’e kayyım olarak İmran Okumuş’u atadı. Mahkeme Okumuş’a görev yaptığı her şirket için aylık 5 bin lira maaş ödenmesini karara bağladı. Holding bünyesinde bulunan 19 şirket ve iki vakıf sayesinde 105 bin lira maaşa kavuşan Okumuş, dolaylı ilişkisi olan şirketlere de el konulmasıyla bir anda 129 bin lira maaşa kavuştu. Sulh ceza hakimliği sayesinde bir anda Türkiye’nin en çok kazanan CEO’su haline gelen Okumuş, sosyal medyada da en çok konuşulan isim haline geldi.”

Devlet zaten istediği şirkete el koyabiliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yargı paketi tasarısında yer alan kayyum maddesiyle ilgili olarak, “Devlet zaten istediği şirkete el koyabiliyor.” dedi.

Bakan Tüfenkci, “Arabanıza el koyabilir, tazminatını öder el koyar. Bu tasarı, kayyumların gerçek anlamda görevlerini yapabilmelerini, rahat çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme. Birtakım tehditlerle, dava açarak kayyumların görev yapmalarının engellenmesi duracak. Bu düzenlemeyle devlet istediği şirkete el koyacak, kaygılarına katılmıyorum. Devlet bu yetki var diye onu da hemen kullanacak değil. Zaten şu anda da var olan yetkiyi kullanıyor. Ama haklı haksız olarak baktığımızda bu ihtimal şu anda da var. Yeni tasarı olsa da olmasa da var.” şeklinde konuştu.