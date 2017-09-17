CHP'li Gök: Pavey'in vekilliğini sürdürmesinden yanayız

CHP Milletvekili Şafak Pavey'in istifasını değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, "Biz Şafak Hanım’ın milletvekilliğini sürdürmesinden yanayız" dedi.

CHP, 2011 yılından bu yana parti çatısı altında görev yapan, genel başkan yardımcılığı ve 7 Haziran seçimlerinin ardından TBMM Başkanvekilliği görevlerini üstlenen Pavey’in milletvekilliğinin düşmesine sıcak bakmıyor.

Gazete Habertürk’ten Düzgün Karadaş’ın haberine göre; Pavey sağlık gerekçesiyle istifa ettiğini belirtse de parti yöneticileri başka bir sebep olup olmadığını ve istifasını geri alıp almayacağını araştırmaya başladı. Pavey’in, istifa gerekçeleri hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacağı belirtiliyor.

CHP Grup Başkanvekili Gök, Pavey’in istifasına ilişkin, “Şafak Hanım son derece etik davranıyor. Siyasette az rastlanır bir davranışla karşılaştık. Ancak biz Şafak Hanım’ın milletvekilliğini sürdürmesinden yanayız. Sonuçta Meclis’teki irademiz de bu yönde olacaktır. Genel kurul oylamasında istifasını kabul etmeyiz. Diğer partilerin de aynı şekilde davranacağını düşünüyorum” dedi.

Sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek

CHP’nin milletvekilliğinin düşürülmesini istemediği Pavey konusunda, diğer partilerin takınacağı tavır sonucun belirlenmesinde etkili olacak. Milletvekilleri, yemin ettikten ve milletvekili statüsüne kavuştukları andan itibaren kendilerine tanınan bütün sağlık olanaklarından yararlanıyor.

Pavey, milletvekilliği düşse bile sağlık hizmetlerinden aynı koşullarda yararlanmaya devam edecek. Pavey, emeklilik hakkını çoktan elde ettiği için yaşını doldurur doldurmaz milletvekili emekli maaşını almaya başlayacak.