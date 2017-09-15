CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey milletvekilliğinden istifa etti. Pavey yaptığı basın açıklamasında istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.

Açıklamasında seçmenlere ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Şafak Pavey, "Altı yıldır yürekten inanarak sürdürdüğüm mücadeleye bundan sonra da milletvekili olmadan devam etmeye kararlıyım" ifadelerini kullandı.

Şafak Pavey'in açıklaması şöyle:

İstifa için TBMM onayı gerekiyor

TBMM İçtüzüğü'ne göre bir milletvekilinin istifası tek taraflı olamıyor. İstife dilekçesi Meclis Başkanlık Divanı tarafından değerlendiriliyor.

İstifanın geçerliliğini tespit eden Divan, dilekçeyi Meclis Genel Kurul gündemine sunuyor. Genel Kurul'da görüşme yapılmaksızın oylama yapılıyor. Toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyuyla istifa kabul edilebiliyor.

Şafak Pavey'in istifasının TBMM Genel Kurulu'nca onaylanması halinde CHP'nin sandalye sayısı 132'ye düşecek.

Şafak Pavey kimdir?

10 Temmuz 1976 tarihinde Ankara'da doğdu. Baba adı Şahin, anne adı Ayşe'dir. Zürich’de sinema televizyon bölümünde okudu. Burada okurken 17 yaşında Paul Pavey’le evlendi. İsviçre’ye yerleşti.

Pavey, İsviçre Zürih'te, Cenevre Üniversitesi'nde sanat eğitimi aldığı dönemde tekerlekli sandalyedeki bir arkadaşını trene bindirmeye çalışırken geçirdiği kaza sonucu sol kol ve bacağını kaybetti. Buna karşın yaşama sevincinden, gücünden hiçbir şey kaybetmedi ve bu duruşu ile Zürih Üniversite Hastanesi’nde tez konusu oldu. Kazanın ardından Pavey, takılan protezleri ile yeni bir hayata başladı. Kocası onu terketti. Eşinden boşandı. Annesi Ayşe Önal onu destekledi. Yaşadıklarını bir kitapta topladı.

Londra’daki Westsminster Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Politikaları Bölümü’nden onur öğrencisi olarak mezun oldu. London School of Economics’de, "Milliyetçilik ve Etnik Kökenler" üzerine master yaptı. Sonrasında BM İnsan Hakları Yüksek Temsilcisi oldu. İngiliz Parlamentosu’nda zenci ve diğer azınlıkların oy haklarını koruyan Operation Black Vote adındaki parlamenter baskı grubu ile politika ve seçim kampanyası stajı yaptı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği dış ilişkiler sorumlusu ve insani yardım görevlisi olarak Cezayir, Mısır, İran, Lübnan, Suriye ve Cenevre ofislerinde, Orta Avrupa sözcüsü olarak Macaristan'da ve İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinde Sekreterya Başkanı olarak çalıştı.Afganistan ve diğer çatışma bölgelerinde çözüm aktivisti olarak yer aldı.

3 kitap ve makalelerinin yanında çok sayıda belgesel filme imza attı. "Eşit Hayat Hakkı", "Tasarımda İnsani Düşünce" ve "Erişilebilirlik" hareketlerinin öncülerinden oldu. Harvard Üniversitesi, İngiltere Kraliyet Sanat Akademisi ve Norveç Tasarım Konseyi ile ortak projeler yürüttü. 3 uluslararası ve 5 ulusal ödülün sahibidir.

İstanbul’da yayınlanan Agos gazetesinde yazılar yazdı. Van Gölü’ndeki Akdamar Kilisesi’nin restorasyonuyla ilgili kampanyada aktif olarak rol aldı. Annesi Ayşe Önal ve erkek kardeşi Mehmet Önal’la birlikte Londra’da yaşadı. 12 Haziran 2011 genel seçimlerinde CHP İstanbul milletvekili seçildi. Türkiye-AB KPK ve AGİTPA üyesi oldu. İngilizce, Fransızca, İtalyanca, orta düzeyde Almanca, Farsça ve Arapça bilen Pavey, işaret dili kullanabilmektedir.