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Milletvekilliğinden istifa eden Şafak Pavey, Türkiye'nin Macron'u mu?

Pavey hakkında cumhurbaşkanlığı adaylığı için istifa edebileceğine yönelik yorumlar da var

16 Eylül 2017 04:07

Hülya Karabağlı

CHP’den 24. Yasama döneminde TBMM'ye İstanbul milletvekili olarak seçilip gelen ve Meclis Başkanvekilliği de yapan Şafak Pavey, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek milletvekilliğinden istifa ettiğini bildirdi. Haber merkezlerine 20.30 sıralarında düşen Pavey’in istifa açıklaması, CHP içinde farklı yorumlarla kulislere yansıdı. CHP’lilerin bir kısmı istifayı bir iki gün önce duyduklarını söylerken, çoğunluk sürpriz olarak karşıladı. Pavey’in istifasıyla ilgili Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkan yardımcılarına sağlık sorunları bilgisini verdiği belirtiliyor.

Kulislerde, Pavey’le ilgili konuşulanlar dikkat çekiyor. Milletvekillerinin bir bölümü CHP’den bunun yurt dışı görevi olabileceğini ifade ediyor. Bir kısmı yeni bir siyasi oluşuma dikkat çekiyor. Ancak, cumhurbaşkanlığı adaylığı için istifa edebileceğine yönelik yorumlar da var. Hatta Fransa’nın genç cumhurbaşkanı göndermesiyle yapılan ‘Türkiye’nin Macronu’ esprileri dikkat çekiyor.

Pavey’le yazılan senaryoların henüz bir temeli yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığı olursa CHP kimliği ne olacak?

Anayasa'ya değişikliğine göre, 100 bin imza toplayan kişiler Cumhurbaşkanlığı’na aday olabiliyor.  Kulislere göre, tarafsız aday olması durumunda Pavey’in imzayı rahat bulabileceği ifade ediliyor.

Şafak Pavey’le ilgili gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. 

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