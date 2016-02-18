CHP'li Eren Erdem: PYD'nin saldırı için sızma yaptığı istihbaratı vardı

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, PYD'nin Türkiye'de bir saldırı düzenleyeceği bilgisinin istihbarat birimlerinde olduğunu ileri sürdü. Erdem, "İstihbarat raporunda, DAEŞ terör örgütü Türkiye'de askeri bölgelere yönelik saldırı hesabı içindedir.' PYD'ye ait terör unsurlarının da böyle bir saldırı adına sızma yaptığı raporda vurgulanmış" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Erden Erdem 20 Ocak 2016 tarihli istihbarat raporunda bilginin yer aldığını vurgulayarak şöyle dedi: "DAEŞ terör örgütü Türkiye'de askeri bölgelere yönelik saldırı hesabı içindedir.' PYD'ye ait terör unsurlarının da böyle bir saldırı adına sızma yaptığı raporda vurgulanmış. Tarihi 20 Ocak 2016. Aradan 17 gün geçiyor Ankara'da Genelkurmay'a birkaç metre, Meclise 5 dakika mesafede patlama gerçekleşiyor. Bu raporu yayınlayan ve bu rapor üzerinden askerlerimizi ikaz eden istihbarat, PYD'nin askeri birliklere yönelik saldırı yapacağını söyleyen istihbarat neden bir tedbir almamıştır. Birileri çıkıp 'zafiyet loktur' gibi laflar kullanacaklar. Kimseyi kandırmasınlar. İstihbarat teşkilatları muhalefet partilerini dinlemekten, muhalefeti gözetlemekten bu ülkeyi korumaya fırsat bulamıyor. Saldırı gerçekleşiyor, önce twitter engelleniyor. Twitter'ı engelleyeceğine terörü engelle."





"Her patlamadan sonra biz mi rapor göstereceğiz?"





Mecliste teröre karşı imzalanan deklarasyona HDP'nin katılmamasının sorulması üzerine Eren Erdem şunları söyledi: "Terörle mücadele asli görevimizdir. Bir ihmal varsa sorumlusu istifa etmelidir. Yurttaşlarımızın kaybedilmesine göz yummayacağız. Ben dünkü ortak bildirinin teröre karşı yükselen ortak tutum olduğu kanaatindeyim. Vicdani tutum olarak değerlendiriyorum. Hayatımda ilk defa yanmış insan bedeni gördüm. Bu vahşet ve barbarlıktır. Siyaset üreten herkesin barbarlığı karşı pozisyon alması gerek. Herkesin tercihine saygı duymakla beraber teröre yüksek sesle mücadele göstermenin elzem olduğu kanaatindeyim. Yayınlanan bildirinin arkasında duracak bir parlamento anlayışı oluşması gerekir. Her patlamadan sonra biz rapor mu göstereceğiz?"