T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP’li Aygün'den Erdoğan'a: Sosyal medyaya da yasak koyacak mısınız?

Reyhanlı haberlerine konulan yasağa tepki gösteren CHP Tuceli Milletvekili Aygün, 'Reyhanlı ile ilgili ‘sosyal medyaya’ da yasak koymayı düşünüyor musunuz' dedi

13 Mayıs 2013 20:13

Hülya Karabağlı/ Ankara

Ana muhalefet Reyhanlı haberlerine getirilen yayın yasağına tepkili. CHP Tunceli  Milletvekili  Hüseyin Aygün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Reyhanlı  ile ilgili ‘sosyal medyaya’ da yasak koymayı düşünüyor musunuz” diye sordu.  Aygün, “Uludere’de yaşananları 500 gündür ortaya çıkaramayan hükümetiniz bir kaç saat içinde olayı gerçekleştirenleri nasıl tespit edebilmiştir” dedi. Aygün’ün Başbakan Erdoğan’a yanıtlaması istemiyle  verdiği soru önergesi ve gerekçesi  şöyle:

 

‘Yasak,  Reyhanlı olayını gizlemeye yöneliktir’?

 

Hatay Reyhanlı’da 11.05.2013 tarihinde meydana gelen patlamada vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş ve yaralananlar olmuştur. Adım adım ülkenin savaşa sürüklendiği bu dönemde Dışişleri Bakanı ve Başbakan bunun hesabını halka vermelidir. Halkın bilgi alma hakkını da ellerinden alarak yayın yasağı konulması ise halktan Reyhanlı olayını gizlemeye yöneliktir. Fakat hesaba koymadıkları ‘sosyal medya’ bütün oyunlarını boşa çıkarmıştır. Halk Reyhanlı’da yaşananları adım adım sosyal medyadan takip etmekle yetinirken; kan veya diğer acil ihtiyaçlar içinde dayanışma sosyal medya üzerinden yürümektedir.

-Neden yayın yasağı kararı aldırdınız? Bu karar ile halktan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?

-Reyhanlı ile ilgili ‘sosyal medyaya’ da yasak koymayı düşünüyor musunuz?

-2002-2013 yılları arasında kaç kere yayın yasağı kararı alınmıştır? 2010-2013 yılları arasında kaç kere yayın yasağı uygulanmıştır?

-Uludere’de yaşananları 500 gündür ortaya çıkaramayan hükümetiniz bir kaç saat içinde olayı gerçekleştirenleri nasıl tespit edebilmiştir?

-Patlamaya neden olan araçlar daha önce hiç takibe alınmış mıdır?

 ‘ İstihbarat bu kadar yüklü patlayıcıyı nasıl tespit edemedi’?

-Böylesine yüklü patlayıcı ülkeye nasıl sokulmuştur? İstihbarat birimleriniz ve güvenlik güçleri nasıl tespit edememiştir?

-Bu konuda hiç istihbarat alınmış mıdır? İstihbarat birimleriniz ne iş yapar?

-İstihbarat birimlerinizin görevi saldırı öncesi mi saldırı sonrası mı tespit etmektir?

 

'100’ün üzerinde  vatandaşın  hayatını kaybettiği  doğru mu'

 

-13 Mayıs 2013 tarihi itibari ile hayatını kaybeden ve yaralı sayısı nedir? Hayatını kaybedenlerin sayısının yüzün üzerinde olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Bu konuda neden doğru bilgi verilmemektedir?

-Siz ve Dışişleri Bakanınız neden savaşı bu kadar çok istiyorsunuz? Ülkeyi savaşa sürüklediğinizi fark etmiyor musunuz?

-Ülke içinde ‘barış’ yönünde çalışmalar yaptığınızı ifade ederken, Suriye içinde bir iç savaş yaratmanız yönünde talimatı kimden aldınız?

-Dışişleri Bakanınızı başarılı buluyor musunuz? Neden görevden almıyorsunuz? Görevden almak için daha kaç ülke ile ilişkilerimizin bozulmasını bekleyeceksiniz? Yada kaç vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesini bekleyeceksiniz?

 

ETİKETLER

hüseyin aygünreyhanlıhülya karabağlı

İlgili Haberler

Erdoğan: Reyhanlı, kesinlikle Esed rejimiyle ilgili bir olaydır!

Erdoğan: Mültecilerle ilgili spekülasyonlar var, aslında bu olayların muhalif güçlerle uzaktan yakından ilgisi yok

Reyhanlı'da hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Reyhanlı Belediyesi hizmet binasında enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, çevredeki yollar ise yaya ve araç trafiğine açıldı

Reyhanlı sonrası TSK'dan açıklama: Hudut kapılarından sorumlu değiliz

TSK: İnsansız ve insanlı keşif araçları, eskiden olduğu gibi, rota değiştirmeden görev uçuşlarına meteorolojik şartların elverdiği ölçüde devam etmektedir

CHP, Reyhanlı haberleri yayın yasağına itiraz etti

CHP'li Tanal Reyhanlı yasağı için, 'Ulusal yayının yasaklanması neticesinde yabancı basından ve duyumlardan gelen ne derece doğru olduğu bilinmeyen haberler ülkede kaos ortamı yaratmıştır' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24