CHP’li Aygün'den Erdoğan'a: Sosyal medyaya da yasak koyacak mısınız?

Hülya Karabağlı/ Ankara

Ana muhalefet Reyhanlı haberlerine getirilen yayın yasağına tepkili. CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, “Reyhanlı ile ilgili ‘sosyal medyaya’ da yasak koymayı düşünüyor musunuz” diye sordu. Aygün, “Uludere’de yaşananları 500 gündür ortaya çıkaramayan hükümetiniz bir kaç saat içinde olayı gerçekleştirenleri nasıl tespit edebilmiştir” dedi. Aygün’ün Başbakan Erdoğan’a yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi ve gerekçesi şöyle:

‘Yasak, Reyhanlı olayını gizlemeye yöneliktir’?

Hatay Reyhanlı’da 11.05.2013 tarihinde meydana gelen patlamada vatandaşlarımız hayatını kaybetmiş ve yaralananlar olmuştur. Adım adım ülkenin savaşa sürüklendiği bu dönemde Dışişleri Bakanı ve Başbakan bunun hesabını halka vermelidir. Halkın bilgi alma hakkını da ellerinden alarak yayın yasağı konulması ise halktan Reyhanlı olayını gizlemeye yöneliktir. Fakat hesaba koymadıkları ‘sosyal medya’ bütün oyunlarını boşa çıkarmıştır. Halk Reyhanlı’da yaşananları adım adım sosyal medyadan takip etmekle yetinirken; kan veya diğer acil ihtiyaçlar içinde dayanışma sosyal medya üzerinden yürümektedir.

-Neden yayın yasağı kararı aldırdınız? Bu karar ile halktan neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?

-Reyhanlı ile ilgili ‘sosyal medyaya’ da yasak koymayı düşünüyor musunuz?

-2002-2013 yılları arasında kaç kere yayın yasağı kararı alınmıştır? 2010-2013 yılları arasında kaç kere yayın yasağı uygulanmıştır?

-Uludere’de yaşananları 500 gündür ortaya çıkaramayan hükümetiniz bir kaç saat içinde olayı gerçekleştirenleri nasıl tespit edebilmiştir?

-Patlamaya neden olan araçlar daha önce hiç takibe alınmış mıdır?

‘ İstihbarat bu kadar yüklü patlayıcıyı nasıl tespit edemedi’?

-Böylesine yüklü patlayıcı ülkeye nasıl sokulmuştur? İstihbarat birimleriniz ve güvenlik güçleri nasıl tespit edememiştir?

-Bu konuda hiç istihbarat alınmış mıdır? İstihbarat birimleriniz ne iş yapar?

-İstihbarat birimlerinizin görevi saldırı öncesi mi saldırı sonrası mı tespit etmektir?

'100’ün üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği doğru mu'

-13 Mayıs 2013 tarihi itibari ile hayatını kaybeden ve yaralı sayısı nedir? Hayatını kaybedenlerin sayısının yüzün üzerinde olduğu yönündeki iddialar doğru mudur? Bu konuda neden doğru bilgi verilmemektedir?

-Siz ve Dışişleri Bakanınız neden savaşı bu kadar çok istiyorsunuz? Ülkeyi savaşa sürüklediğinizi fark etmiyor musunuz?

-Ülke içinde ‘barış’ yönünde çalışmalar yaptığınızı ifade ederken, Suriye içinde bir iç savaş yaratmanız yönünde talimatı kimden aldınız?

-Dışişleri Bakanınızı başarılı buluyor musunuz? Neden görevden almıyorsunuz? Görevden almak için daha kaç ülke ile ilişkilerimizin bozulmasını bekleyeceksiniz? Yada kaç vatandaşımızın daha hayatını kaybetmesini bekleyeceksiniz?