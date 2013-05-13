Reyhanlı'da hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yükseldi

Hatay Reyhanlı'da meydana gelen bombalı saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 50'ye yükseldi.

Patlamalardan etkilenen ev ve iş yerlerinde hasarın giderilmesi için çalışmalar da yoğun şekilde sürüyor.

Belediye binasının yanında patlamanın etkisiyle oluşan büyük çukur kapatıldı, çevreye dağılan enkaz parçaları da toplandı. Patlamada hasar gören araçlar da çekicilerle kaldırıldı.

İkinci patlamanın meydana geldiği postane binası yakınlarındaki alanda da yolların temizlenmesinin ardından geçişlere izin verildi. Vatandaşlar ise ev ve iş yerlerinin kırılan camlarını taktırmaya başladı.

Elektrik şirketi ekipleri de zarar gören elektrik kablolarını onararak, ilçedeki akımı daha sağlıklı hale getirmek için çalışma başlattı. Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ilçe genelinde öğrencilerin okullarına gittikleri görüldü.

Patlamalardan sonra cadde ve sokakların büyük oranda boş olduğu gözlenen ilçede, sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanmaya başladı.

Çevredeki güvenlik önlemlerini sürdüren güvenlik güçleri, hasar gören yapılardan sıva, demir ve beton parçaları düşme ihtimaline karşı vatandaşlardan binalardan uzak durmalarını istiyor.