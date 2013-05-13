Erdoğan: Reyhanlı, kesinlikle Esed rejimiyle ilgili bir olaydır!

Başbakan Tayyip Erdoğan, Hatay'ın reyhanlı ilçesinde 49 kişinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili olarak, "Bunlar üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ama olay kesinlikle Esed rejimiyle ilgili bir olaydır. Rejimin Türkiye'de uzantıları var" dedi.

Başbakan Erdoğan, Reyhanlı'ya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Bu olaydaki özellikle iki minibüs konusunda bunların satın alındığı yerler, patlayıcılarla ilgili ciddi bulgular, belgeler var. Bunlar üzerindeki çalışmalar devam ediyor. Ama olay kesinlikle rejimle ilgili bir olaydır. Rejimin Türkiye'de uzantıları var" dedi. El Muhaberat'ın saldırıyı üstlenmemesi sorusu üzerine Erdoğan, "Onların dünyaları yalan üzerine kurulu. Buna ne yazık ki içimizden destek veren de var, siyasi olarak ya da siyasi olmayarak" dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mültecilerle ilgili spekülasyonlar var, aslında bu olayların muhalif güçlerle uzaktan yakından ilgisi yok. Burada muhalif güçleri zan altında bırakmak, sığınmacı kardeşlerimize provokatif hareketler içine girme gayreti var. Mezhebi bir çatışmanın içine sokma gayreti var."

Gazetecilerin "Amerika ziyaretinizde Amerika'nın Türkiye'den bir isteği olacak mı" sorusuna Başbakan Erdoğan, "Türkiye'nin Amerika'dan talebi olacak" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan, "Hatay'ı ziyaret edecek misiniz" sorusuna "Zaten büyükşehirlerimizi dolaşıyordum, Hatay bunların içinde olan bir ilimizdi. Döner dönmez Hatay'ı ziyaret edeceğim. Zaten bakanlarımız, milletvekillerimiz ilk andan itibaren orada" diye cevapladı.

Başbakan Erdoğan, "Oyunlara gelmemiz lazım, gerlim politikalarına asl agirmemiz gerekir. Büyük devlet olma idraki içinde atmamız gereken adımları atmalıyız. Oyuna gelmek yok, ama gerekli cevabı gerekli anda da veririz" ifadelerini kullandı.