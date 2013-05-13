Reyhanlı sonrası TSK'dan açıklama: Hudut kapılarından sorumlu değiliz

Genelkurmay Başkanlığı, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye ile olan 911 kilometrelik sınır uzunluğuna dikkat çekilerek, "Hudut kapılarınının sorumluluğu bize ait değildir" dedi. Yapılan açıklamada, "Türkiye-Suriye Kara Hududunun emniyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sağlanmaktadır. 3497 sayılı “Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun” ile Kara Hudut Kapılarının sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetlerine (Kara Kuvvetleri Komutanlığına) ait değildir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluğundaki hudut hattında tespit edilen yasa dışı sınır geçişleri sırasında yakalanan şahısların ve ele geçirilen malzemelerin miktarı Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır" denildi.

TSK, PKK'nın sınır dışına çekilmesiyle ilgili olarak da "Teröristlerin sınır ötesine çekilmesine ait herhangi bir görüntü ve bilgi elimizde mevcut değildir" açıklaması yaptı.

Genelkurmay Başkanlığı, haftalık olağan haberlerini resmi internet sitesinden yayımladı.

Genelkurmay tarafından yayımlanan haberler şöyle:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 1

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL, 07 Mayıs 2013 tarihinde Kuleli Askerî Lisesi'nde eğitim ve sosyal faaliyetleri yerinde denetlemiş, öğrencilerle öğle yemeği yemiş ve konuşma yapmıştır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 2

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL, 08 Mayıs 2013 tarihinde IDEF-2013 fuarında incelemelerde bulunmuştur.



TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 3

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet ÖZEL, NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısına katılmak üzere Brüksel'e gitmiştir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 4

- Basın-yayın organlarında, teröristlerin sınır ötesine çekilmeye başladığına dair resim ve haberlere yer verilmektedir.

- Kara Kuvvetleri Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetler Komutanlığına mensup birlikler, geçmiş yıllarda olduğu gibi şu anda da, arazide, kendilerine emredilen üs bölgelerinde görevlerini sürdürmektedir.

- Ayrıca, insansız ve insanlı keşif araçları, eskiden olduğu gibi, rota değiştirmeden görev uçuşlarına meteorolojik şartların elverdiği ölçüde devam etmektedir.

- Teröristlerin sınır ötesine çekilmesine ait herhangi bir görüntü ve bilgi elimizde mevcut değildir.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede görevli unsurları yasalara uygun hareket etmektedir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 5

Hudut kapıları hariç, 911 km. uzunluğundaki Türkiye-Suriye Kara Hududunun emniyeti Kara Kuvvetleri Komutanlığınca sağlanmaktadır.

3497 sayılı “Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun” ile Kara Hudut Kapılarının sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetlerine (Kara Kuvvetleri Komutanlığına) ait değildir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sorumluluğundaki hudut hattında tespit edilen yasa dışı sınır geçişleri sırasında yakalanan şahısların ve ele geçirilen malzemelerin miktarı Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 6

Halen Hasdal Askeri Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Tümamiral Ali Semih ÇETİN hakkında kendisi tarafından kaleme alınan "Bir İhanetin Öyküsü, Hasdal'da Bir Amiral" isimli kitabın içeriğinde yer alan amiri konumundaki bir personele yönelik hakaret unsurları içerdiği değerlendirilen beyanları nedeniyle Askerî Ceza Kanunu'nun 85'inci maddesinde belirtilen "Amire hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla Genelkurmay Askerî Savcılığınca soruşturma başlatılmıştır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 7

"Hava Sahamızın Esnek Kullanımı" konusunda başlattığımız çalışma, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinatörlüğünde devam etmektedir. Anılan çalışmanın bir an önce sonuçlandırılması maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli katkı sağlanmaktadır.

"Hava Sahasının Esnek Kullanımı" çalışmalarının sonuçlandırılmasıyla; Türk hava sahasının daha etkin ve daha esnek bir şekilde kullanılması, sivil havacılık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, yakıt ve zaman tasarrufu sağlanarak ülke ekonomisine katkı sağlanması ve atmosferdeki karbondioksit salınımının azaltılması mümkün olacaktır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 8

30 Nisan 2013 tarihinde Dikili Körfezi, Bademli açıklarında içerisinde bir grup yasa dışı göçmen bulunan lastik botun sürüklendiği Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilmiştir. Saat 19.35'te lastik bir bot içerisinde Burma uyruklu olduğunu beyan eden 29, Afgan uyruklu olduğunu beyan eden 16, İran uyruklu olduğunu beyan eden 2 ve Sri Lanka uyruklu olduğunu beyan eden 1 olmak üzere toplam 48 yasa dışı göçmen kurtarılmıştır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 9

Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özel Kuvvet ve Doğal Afet Arama Kurtarma (DAK) Tatbikatı; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımı ile 16-23 Mayıs 2013 tarihleri arasında, Türkiye ev sahipliğinde Ankara'da icra edilecektir.

Tatbikatın maksadı; iki ülke özel kuvvetleri ve arama kurtarma unsurları arasında dostluk, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmaktır.

İki ülke özel kuvvetleri ile doğal afetler arama kurtarma unsurları arasında icra edilecek tatbikatta, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden birer özel kuvvet ve DAK timi katılacaktır.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 10

Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinde, 13-26 Mayıs 2013 tarihleri arasında "Kurtuluşa Doğru" konulu fotoğraf sergisi düzenlenecektir.

Söz konusu sergi, belirtilen tarihler arasında ve Anıtkabir ziyaret saatlerinde gezilebilecektir.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HABERLER - 11

32'nci Türk Günü Yürüyüşü ve Festivali kapsamında 14-18 Mayıs 2013 tarihleri arasında ABD'de gerçekleştirilecek etkinliklere Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı katılacaktır.