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Politika

CHP'li Aygün: 'Ağabeyler' bizi dinlerken Tayyip Erdoğan, 'Alo Fatih'le mi meşguldü?

CHP Milletvekili Aygün, 7 bin kişinin dinlendiği iddiaları ile ilgili olarak, 'Nihayet işlenen 'suç'un sorumlusu AKP-Cemaattir, başından beri 'bu yollarda beraber yürümüş'lerdir' dedi

24 Şubat 2014 17:47

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, kendisinin de yer aldığı 'paralel yapı'nın dinleme listesiyle ilgili Facebook ve Twitter hesaplarından açıklama yaptı. "Yapılan dinlemelerden AKP sorumludur, savcı ve hakim 'ağabeyler' bizi dinlerken Tayyip Erdoğan ne yapıyordu? 'Alo Fatih' ile mi meşguldü?" ifadesini kullandı.

"Nihayet işlenen '’suç'’un sorumlusu AKP-Cemaattir, başından beri 'bu yollarda beraber yürümüş'lerdir, 'iş ortağıdır'lar, Tayyip Erdoğan 'tespihleri ve kitapları Fethullah Gülen'e geri göndererek' kendini aklayamaz" diyen Aygün'ün açıklamaları şöyle:

Star ve Yeni Şafak gazetelerinde bugün yer alan haberlere göre ''Selam Terör Örgütü'' üyesi olduğum gerekçesiyle Cemaat benim telefonu da dinlemiş, yeni bir 'Kumpas' davası hazırlığı daha, işte bazı sonuçlar: AKP döneminde yargı resmen bitmiştir, devlet kurumları içinde en itibarsızı ve çapsızı haline gelmiştir, 7 bin kişinin savcı ve mahkeme eliyle dinlenmesi ''yeni'' bir kanıttır, ''Selam Terör Örgütü'' bugüne kadar duyulmamış bir örgüttür, Cemaat herhalde bu kez 'Selam' diye bir 'örgüt' icat etmiş, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Amirallere Suikast, Oraj derken bu defa da 'Selam' icat edilmiş, herhalde Hizbullah, Hizbul Tahrir kesmedi bu defa, ben solcuyum, sosyalistim, Selam diye bir örgütten dinleme yapan Cemaat ''hatları'' karıştırmış galiba,

Yapılan dinlemelerden AKP sorumludur, savcı ve hakim 'ağabeyler' bizi dinlerken Tayyip Erdoğan ne yapıyordu? 'Alo Fatih' ile mi meşguldü? bir dinci Cemaat devlete ve siyasete el atarsa olacağı bu, ne devlet kalır, ne demokratik kurallar, Cemaatin kendisi karanlık, hesap vermeyen, Pensilvanya kumandalı bir mekanizma, ondan çıksa çıksa 'kumpas' çıkar, Milletvekilliği veya öncesinde dinci cemaatlerin siyasete girmesine hep karşıydım, bu dinlemeler bir kez daha bizi doğruladı. Nihayet işlenen ''suç''un sorumlusu AKP-Cemaattir, başından beri 'bu yollarda beraber yürümüş'lerdir, 'iş ortağıdır'lar, Tayyip Erdoğan 'tespihleri ve kitapları Fethullah Gülen'e geri göndererek' kendini aklayamaz..
 

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