CHP’li Ali Haydar Hakverdi: MİT işini yapsaydı evlatlarımız ölmezdi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, MİT'in Suruç'ta gerçekleşen katliamdaki payına dikkat çekerek, “Bu saldırı önlenebilirdi. MİT işini yapsaydı, oradaki evlatlarımız ölmezdi” dedi. MİT’in asli görevleriyle uğraşmadığını söyleyen Hakverdi, parti ismi vermeden AKP’yi işaret ederek, “‘Partiliniz’ Hakan Fidan’ı artık görevden alın" ifadelerini kullandı.

Yaz boz tahtasına dönen eğitim sistemi ve dershanelerle ilgili basın toplantısı düzenleyen Hakverdi’nin Suruç saldırısıyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Bu ülkede MİT diye bir kurum var ve asıl işini, yapması gerekeni yapmayıp başka işlerle uğraştıklarını biliyoruz. Bu saldırı önlenebilirdi. MİT işini yapsaydı, oradaki evlatlarımız ölmezdi. Çünkü daha önceden bilgi toplamalı, istihbari bir araştırma yapmalı, bu tehlikeyi önceden görüp def etmeliydi. MİT ne yapıyor? Bir partiden adaylık koyuyor, daha sonra Hakan Fidan adaylığını geri çekiyor ve hala görevine devam ediyor. Bugün de bizim takip ettiğimiz kadarıyla, ilk zamanlarda milletvekillerinin takibini yapmış bir kurum var. Acaba yeni seçilen milletvekilleri ne yapar, kimdir diye bir araştırma içine düşmüşler. Bugün de erken seçimi araştırıyorlar. MİT'in işi bu değildir. MİT işini yapsaydı evlatlarımız bugün yanımızda olurdu. Öncelikle Hakan Fidan'ın görevinden derhal alınması gerekir."

Hakverdi’nin Başbakan Ahmet Davutoğlu’na IŞİD saldırısıyla ilgili yönettiği sorular şöyle:

IŞİD’in, Suruç İlçesi’ndeki bombalı saldırısında 32 yurttaşımız hayatını kaybetmiş ve 25’i ağır olmak üzere yüze yakın yurttaşımız yaralanmıştır. Ellerinde kitap ve oyuncaklar ile Suruç’ta bulunanlara yapılan saldırı Türkiye’nin IŞİD’e karşı hiçbir önlem almadığını bir kere daha göstermiştir.

. ‘Urfa’da IŞİD’li var mı?’ diye soran gazetecileri gözaltına aldıran Urfa Valisi’ni görevden almayı düşünüyor musunuz?

. Urfa Valisi'ne Urfa’da IŞİD’li olduğunu söylemeyi düşünüyor musunuz?

. Hakan Fidan’ı görevden almayı düşünüyor musunuz?

. Hakan Fidan’ın görev süresi boyunca Roboski, Cilvegözü, Reyhanlı, Niğde, Diyarbakır HDP mitingi, Suruç gibi çok sayıda saldırı olmasına rağmen neden görevine devam etmektedir? Bu saldırılar olurken ‘partili’ Hakan Fidan ne iş yapıyordu?

. Hakan Fidan istihbarat çalışması yerine erken seçim çalışmasına mı yoğunlaşmıştır?

. MİT’in başında neden partinizden vekil olmak için başvuru yapan birini tutmaya devam etmektesiniz? MİT bu haliyle devletin mi yoksa partinizin mi bir kurumudur?

. Neden ‘Ulusal Yas’ ilan edilmemiştir? 32 kişinin hayatını kaybetmesi ‘Ulusal Yas’ ilan etmek için yeterli değil midir?

. Türkiye’nin hapishanelerinde ‘Öfkeden bir araya gelmiş insan topluluğu’ militanlarından kaç kişi vardır?