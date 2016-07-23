CHP darbeye karşı bugTaksim'de yapacağı mitinge tüm yurttaşları çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, yarın (24 Temmuz 2016) Taksim Meydanı’nda yapmayı planladıkları Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi ile ilgili basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Cemal Canpolat, mitinge 133 milletvekili ile tam kadro katılacaklarını belirterek; vatandaşlara, mitinge yalnızca Türk bayrağı ve Atatürk posterleri ile gelmeleri duyurusu yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı üzerine, CHP’nin yarın Taksim Meydanı’nda yapacağı mitinge AKP yöneticileri de katılacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şişhane’deki İl Başkanlığı binasında gerçekleşen açıklamaya, CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, TBMM CHP Grup Başkan vekili Engin Altay ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse ile partililer katıldı.

"Mitingin amacı demokrasiye sahip çıkmak"

Açıklamada ilk olarak söz alan İl Başkanı Cemal Canpolat, yarın Taksim Meydanı’nda onlarca sivil toplum kuruluşu ve sendikalarla miting yapacaklarını hatırlatarak, “CHP olarak darbelerin her türlüsüne karşıyız. Türkiye’de başından beri hem cumhuriyet hem de demokrasiden yana olan CHP Türkiye’nin birleştirici partisi olmuştur” dedi.

Canpolat’ın ardından söz alan TBMM Grup Başkan vekili Engin Altay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz gecesi darbe girişimi haberini uçakta aldığını, olayları duyar duymaz darbeye karşı olduğuna dair açıklama yaptığını söyledi. Altay, “CHP olarak tavrımız net. Her türlü darbe ve gericiliğe karşıyız. Yarın cumhuriyet, demokrasi, laikliğe sahip çıkmak için Taksim’de olacağız” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl de, “Bu mitingin amacı demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkmaktır. CHP sadece ev sahibidir." dedi.

"Bu mitingi düzenleyen yalnızca CHP'dir"

CHP TBMM grubunun 133 milletvekili ile tam kadro orada olacağını söyleyen Bingöl konuşmasına şöyle devam etti:

"Yarın Türkiye’nin bir tarih yazacağına inanıyoruz. CHP İstanbul Valiliği'ne resmi başvuruyu yaparak, bu büyük buluşmanın startını verdi. Bu büyük buluşmayı düzenleyen CHP’dir. Hiçbir parti veya kuruluşla ortaklaşa yapılan bir şey değildir. Türkiye’nin birleştirici partisi olan CHP ayrıştırmayı bertaraf ederek bütün vatandaşları kucaklayan bir buluşma gerçekleştirecek. Bu buluşmada sadece Türk bayrağı ve Atatürk posterleri olacaktır. CHP’nin bayrakları dahi olmayacaktır. Bütün parti ve kuruluşlara bu buluşmanın ruhuna uygun olarak gelmeleri çağrısı yapıyoruz”

"Güvenlik kaygısı olmasın"

Mitinge katılacak vatandaşların bu hassasiyetleri dikkate almalarını isteyen Bingöl, “Kimsenin kaygısı olmasın, bu resmi bir mitingdir. Resmi kurumların üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapacağına inanıyoruz. Kimsenin güvenlik korkusu olmasın. Başta İstanbul il örgütümüz olarak bütün güvenlik önlemler elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

"Taksim'e 3 ayrı bölgeden geçiş yapılacak"

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İl Başkanı Canpolat, ne tür güvenlik önlemleri alındığına ilişkin soruya, “O devletin, valinin, emniyet güçlerinin görevidir ama biz CHP olarak her ilçemizde en az 100 tane arkadaşımızı görevlendirdik. Bu mitinge destek veren sanatçılara teşekkür ediyorum.Yarın miting alanına gelmek için 3 ayrı bölgede toplanılacak. Vatandaşlar İnönü stadı önü, Şişli Camisi önü ve Unkapanı Şişhane üzerinden Taksim’e gelecekler” dedi.

Basın mensuplarının “Mitingde, diğer parti temsilcileri konuşabilecek mi?” sorusunu yanıtlayan Tekin Bingöl, “Bu toplantı 78 milyon vatandaşımızın davet edildiği bir buluşma. AKP yöneticilerinin de katılmak gibi bir talepleri varsa o bizim için kıymetlidir. Çok fazla sayıda siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşlarının katılımı olacaktır. Bu yoğunlukta çok fazla konuşma yapma imkanı olmayacaktır. Orada sayın genel başkanımız hitap edecektir. Herkesin duygularına tercüman olacak bir açıklama yapacaktır. Bu tür toplantılarda zaman da çok önemli. Sadece genel başkan konuşacak. Değerimiz ortak. Tek sesin çıkmasında yarar var” ifadelerini kullandı.

Kapalı yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yarın saat 14.00'den itibaren tedbirler sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde belirtildi:

- Mete Kavşağından Gümüşsuyu Caddesi AKM önü Kavşağa kadar Mete Caddesi,

- AKM önü Kavşaktan Belçika Konsolosluğu önüne kadar Sıraselviler Caddesi trafiğe kapatılacak.