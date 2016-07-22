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15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP'den mitinge katılım çağrısı

CHP'nin pazar günü saat 18.00'de düzenleyeceği mitinge Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılacak

22 Temmuz 2016 23:15

CHP pazar günü yapacağı miting için hazırladığı bir video ile vatandaşlara çağrıda bulundu. Yayınlanan videoyla halkı 24 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de Taksim’de buluşmaya çağırdı.

15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından binlerce yurttaş darbeyi kınamak için meydanlara çıkarken, CHP de “Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi” yapma kararı aldı.

Alınan bu kararın ardından CHP bir video yayınlayarak vatandaşları mitinge davet etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm milletvekilleri 24 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de Taksim'de vatandaşlarla bir araya gelecek.

 

AKP de katılacağını açıkladı

 

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay yaptığı açıklamada, “CHP'nin pazar günü Taksim'deki toplantısına bir davet aldık, parti olarak da davet aldık. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu davete de icabet edeceğiz” demişti.

Ayrıca bir çağrıda AKP’nin Meclis Grup Başkanvekili Naci Bostancı’dan gelmiş, tüm Türkiye’ye “CHP’nin mitingine katılma çağrısı yapmıştı.

 

Ulaşım ücretsiz olacak

 

Pazar günü Taksim Meydanı’nda düzenlenecek CHP'nin mitingi için de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım sağlayacak. 

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