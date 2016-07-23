Başbakan talimat verdi; AKP yöneticileri, CHP mitingine gidecek

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatı üzerine, CHP’nin yarın Taksim Meydanı’nda yapacağı mitinge AKP yöneticileri de katılacak.

Yıldırım başkanlığında önceki akşam yapılan AKP MYK’sında, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Müezzinoğlu’nu mitinge katılmakla görevlendirildi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Bülent Turan “Bunu ilk ben önerdim, sonra Sayın Başbakanımızla paylaştık, kendisi de ‘Çok iyi olur’ dedi. Kendileri bu konuda benimle birlikte Sayın Müezzinoğlu’nu görevlendirdi." dedi. Turan, mitinge, 10 milletvekili ve İstanbul İl Başkanlığı'ndan görevlendirilenlerle 20-25 kişilik bir grup olarak katılacaklarını belirtti. Turan, demokrasiyi ve milli iradeyi korumak için CHP’lileri de bu konudaki diğer organizasyonlara katılmaya davet ettiklerini söyledi. AKP Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, “Mitinge bizim taraftarlarımız da katılacak” dedi.

"Davette protokol sırası, resmiyet yok"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Sözcüsü Yasin Aktay’ın, “CHP’den davet aldık” sözlerine karşılık olarak, “Elbette mitingimize gelecek herkesin başımızın üstünde yeri vardır, ama biz AKP’ye ya da bir başka partiye özel, resmi davette bulunmadık." ifadelerini kullandı. Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Biz bütün demokrasi güçlerine genel bir davette bulunduk. AKP’nin ‘resmi davet aldık’ açıklamasının şöyle bir açık sakıncası var; diğer siyasi partiler, ‘AKP resmi davet almış biz almadık’ diye haklı bir serzenişte bulunabilirler. Ya da ülkenin bu duruma gelmesinde iktidarı sorumlu gören vatandaşlar, AKP’nin resmi olarak çağırıldığı bir mitinge katılmamayı tercih edebilirler. Davetimizde bir protokol sırası, bir resmiyet yok. AKP’liler de genel çağrı içerisinde davetliler.”